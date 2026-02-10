Innlent

Lægðirnar nái ekki til landsins

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Guðrún Nína Petersen fagstjóri Veðurlíkanaþróunnar á Veðurstofu Íslands segir ýmislegt hafa verði óvanalegt þegar kemur að veðrinu í vetur.
Öfgar í veðrinu eru að aukast um allan heim og má búast við meiri úrkomu hér á landi samhliða loftlagsbreytingum að mati veðurfræðings. Óvenjulegt sé að hér á landi sé sama veðurlag til lengri tíma líkt og sést hefur í vetur.

Á nokkrum dögum varð mikið landrof í Reynisfjöru og mætir nú gjörbreytt fjara ferðamönnum sem fara um svæðið líkt og sjá mátti í fréttatímanum í gær. Ástæðan er þrálát austanátt á svæðinu sem flutt hefur sandinn úr fjörunni til vesturs en veðrið hefur verið fremur óvenjulegt undanfarið á svæðinu.

„Það er kannski óvenjulegt að við séum með sama veðurlag til lengri tíma. Þetta er í rauninni búinn að vera mjög óvenjulegur vetur að því leyti að við vorum með þurran og kaldan nóvember. Við fengum fyrsta snjóinn hérna á Reykjavíkursvæðinu í október og svo bara liggur við ekki neitt. Svo kemur hlýr desember. Ég held að það sé þriðji hlýjasti desember síðan mælingar hófust,“ segir Guðrún Nína Petersen fagstjóri veðurlíkanaþróunar hjá Veðurstofunni.

Þá var mikill kuldi í byrjun janúar og veðrið snerist svo við þegar leið á mánuðinn. Úrkoma var líka með minnsta móti. Ein skýringin á veðrinu undanfarið er að lægðir hafa ekki náð til landsins.

„Lægðirnar sem við erum svona vön að gangi hérna upp til okkar og eru að gefa okkur hlýju og bleytu eru allar suður í sjó og fara bara beint inn á Bretlandseyjar í staðinn og við sitjum uppi með hægviðrisveður í staðinn.“

Með hlýnun jarðar séu öfgar í veðri að aukast um allan heim.

„Við erum að sjá á heimsvísu að öfgar eru að aukast og við getum kannski tekið dæmi frá okkur frá Íslandi. Hitabylgjan sem við vorum með í maí síðastliðnum það er talið líklegt að hún hafi verið líklegri vegna loftlagsbreytinga og sömuleiðis að hún hafi magnast af þeim.“

Þá séu líkur á frekari breytingum.

„Það eru líkur á því að úrkoma aukist og kannski dögum fækki þannig að við fáum meiri úrkomu þegar við fáum úrkomu. Það eru líka möguleikar á að við fáum meira af frostrigningu að vetri til eins og við erum búin að sjá síðastliðnar vikur hér á suðvesturhorninu, að það rigni hreinlega á frosna jörð og frjósi og við fáum hálku.“

