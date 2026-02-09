Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Aron Guðmundsson skrifar 9. febrúar 2026 22:17 Tómas Óli Kristjánsson, leikmaður AGF Mynd: AGF AGF vann í kvöld mikilvægan og dramatískan endurkomusigur gegn OB í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Íslendingurinn Tómas Óli Kristjánsson kom inn á þegar að AGF var einu marki undir og lítið eftir en liðið vann að lokum 2-1 sigur. AGF var fyrir leik kvöldsins á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar og gat með sigri komið forskoti sínu á toppi deildarinnar upp í fjögur stig. Það voru hins vegar gestirnir í OB sem komust yfir í leiknum með fyrsta markinu. Það skoraði Noah Ganaus á tíundu mínútu. Lengi vel var það eina mark leiksins. Íslendingurinn Tómas Óli Kristjánsson byrjaði leikinn á varamannabekk AGF í kvöld en kom inn á þegar rétt um tíu mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma og lið hans einu marki undir. Lokamínútur leiksins voru dramatískar í meira lagi. Frederik Emmery jafnaði metin fyrir AGF með marki á 86.mínútu, 1-1. Heimamenn hömruðu járnið á meðan það var heitt og aðeins þremur mínútum síðar bætti Janni Serra við öðru marki AGF og kom heimamönnum yfir 2-1. Mark Serra reyndist lokamark leiksins og sigldi AGF heim dramatískum sigri sem kemur þeim í fjögurra stiga forystu á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar þegar að nítján umferðir hafa verið leiknar. Danski boltinn Mest lesið Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Gjóðarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Fótbolti „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Bad Bunny hljóp lengra en lið Patriots Sport Fleiri fréttir Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Sjá meira