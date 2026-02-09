Fótbolti

Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil

Aron Guðmundsson skrifar
Tómas Óli Kristjánsson, leikmaður AGF
Tómas Óli Kristjánsson, leikmaður AGF Mynd: AGF

AGF vann í kvöld mikilvægan og dramatískan endurkomusigur gegn OB í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Íslendingurinn Tómas Óli Kristjánsson kom inn á þegar að AGF var einu marki undir og lítið eftir en liðið vann að lokum 2-1 sigur. 

AGF var fyrir leik kvöldsins á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar og gat með sigri komið forskoti sínu á toppi deildarinnar upp í fjögur stig. 

Það voru hins vegar gestirnir í OB sem komust yfir í leiknum með fyrsta markinu. Það skoraði Noah Ganaus á tíundu mínútu. Lengi vel var það eina mark leiksins. 

Íslendingurinn Tómas Óli Kristjánsson byrjaði leikinn á varamannabekk AGF í kvöld en kom inn á þegar rétt um tíu mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma og lið hans einu marki undir. 

Lokamínútur leiksins voru dramatískar í meira lagi. Frederik Emmery jafnaði metin fyrir AGF með marki á 86.mínútu, 1-1.

Heimamenn hömruðu járnið á meðan það var heitt og aðeins þremur mínútum síðar bætti Janni Serra við öðru marki AGF og kom heimamönnum yfir 2-1. 

Mark Serra reyndist lokamark leiksins og sigldi AGF heim dramatískum sigri sem kemur þeim í fjögurra stiga forystu á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar þegar að nítján umferðir hafa verið leiknar. 

