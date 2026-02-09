Maður sem grunaður er um stunguárás um helgina var nýbúinn að afplána dóm fyrir önnur ofbeldisverk og sætir ákæru fyrir fleiri. Í kvöldfréttum verður rætt við formann Afstöðu sem gagnrýnir að manninum hafi verið sleppt úr haldi án þess að honum væri veittur stuðningur.
Línur eru farnar að skýrast í borginni fyrir sveitastjórnarkosningar. Ari Edwald, sem verður oddviti Miðflokksins, mætir í myndver og ræðir við okkur í beinni útsendingu.
Eitt mesta landrof í manna minnum hefur orðið í Reynisfjöru í Mýrdal. Við skoðum aðstæður og hittum landeiganda sem segir óvíst hvort ásýndin sé breytt til framtíðar.
Þá rýnum við í hina hliðina á Ofurskálinni; auglýsingarnar og atriðið í hálfleik, verðum í beinni frá nýju Ölfusárbrúnni sem er að taka á sig mynd og einnig frá Víðistaðaskóla þar sem verið er að undirbúa metnaðarfulla uppsetningu á söngleiknum Mamma Mia.
Í Sportpakkanum heyrum við í KR-ingum sem fagna langþráðum körfuboltatitli og í Íslandi í dag kynnir Lilja Dögg sér ýmsar mýtur um matarræði – og athugar hvort eitthvað sé til í þeim.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.