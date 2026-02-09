Fótbolti

Góðar fréttir af Alberti

Sindri Sverrisson skrifar
Albert Guðmundsson í leiknum gegn Torino um helgina.
Albert Guðmundsson í leiknum gegn Torino um helgina.

Betur fór en á horfðist þegar Albert Guðmundsson meiddist um helgina og ætti hann ekki að vera lengi frá keppni.

Ítalska knattspyrnufélagið Fiorentina sendi frá sér tilkynningu í dag um stöðuna á Alberti, eftir að hann varð að fara meiddur af velli í 2-2 jafnteflinu við Torino á laugardaginn.

Albert fór af velli snemma í seinni hálfleik og óttuðust menn að hann gæti hafa meiðst alvarlega í ökkla.

Samkvæmt tilkynningu Fiorentina leiddi skoðun í gær ekki í ljós nein alvarleg liðbandameiðsli. Mun Albert nú hefja endurhæfingarferli og verður staðan endurmetin á næstu dögum til að áætla betur hvenær hann spilar á ný.

Fiorentina þarf á Alberti að halda en liðið situr í fallsæti, með 18 stig eftir 24 umferðir, og er þremur stigum frá næsta örugga sæti, eftir aðeins eitt stig úr síðustu þremur deildarleikjum. Liðið spilar næst á útivelli við Como á laugardaginn.

Ítalski boltinn

