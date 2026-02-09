Góðar fréttir af Alberti Sindri Sverrisson skrifar 9. febrúar 2026 15:32 Albert Guðmundsson í leiknum gegn Torino um helgina. Getty/Gabriele Maltinti Betur fór en á horfðist þegar Albert Guðmundsson meiddist um helgina og ætti hann ekki að vera lengi frá keppni. Ítalska knattspyrnufélagið Fiorentina sendi frá sér tilkynningu í dag um stöðuna á Alberti, eftir að hann varð að fara meiddur af velli í 2-2 jafnteflinu við Torino á laugardaginn. Albert fór af velli snemma í seinni hálfleik og óttuðust menn að hann gæti hafa meiðst alvarlega í ökkla. Samkvæmt tilkynningu Fiorentina leiddi skoðun í gær ekki í ljós nein alvarleg liðbandameiðsli. Mun Albert nú hefja endurhæfingarferli og verður staðan endurmetin á næstu dögum til að áætla betur hvenær hann spilar á ný. Fiorentina þarf á Alberti að halda en liðið situr í fallsæti, með 18 stig eftir 24 umferðir, og er þremur stigum frá næsta örugga sæti, eftir aðeins eitt stig úr síðustu þremur deildarleikjum. Liðið spilar næst á útivelli við Como á laugardaginn. Ítalski boltinn Mest lesið Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport Handbolti á Vetrarólympíuleikum í framtíðinni? Handbolti „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Fleiri fréttir Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Sjá meira