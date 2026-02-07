Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 21:46 Albert Guðmundsson liggur hér sárþjáður á vellinum eftir að hafa meiðst á ökkla í leik með Fiorentina í kvöld. Getty/Gabriele Maltinti Íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson fór meiddur af velli snemma í seinni hálfleik í Fiorentina varð að sætta sig við 2-2 jafntefli á móti Torino í ítölsku deildinni í kvöld. Fiorentina hefði komist upp úr fallsætinu með sigri en situr nú þar ennþá.Torino komst í 1-0 í fyrri hálfleik en Fiorentina snéri við leiknum eftir að hafa misst Albert meiddan af velli á 48. mínútu.Albert fór illa út úr því og meiddist á ökkla þegar hann fékk aukaspyrnu eftir brot Emirhan Ilkhan á upphafsmínútu seinni hálfleiksins.Jack Harrison, sem kom inn fyrir Albert, lagði upp seinna mark liðsins fyrir Moise Kean.Manor Solomon jafnaði metin á 51. mínútu og mark Moise Kean kom síðan Fiorentina í 2-1 sex mínútum síðar.Skallamark Cesare Casadei kom Torino í 1-0 á 26. mínútu. Það stefndi allt í heimasigur en það var dramatík í lokin.Guillermo Maripan tryggði Torino stig þegar hann skallaði boltann í mark Fiorentina á fjórðu mínútu í uppbótartíma en markið kom eftir fast leikatriði. Ítalski boltinn Mest lesið KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti United fagnaði fjórða sigrinum í röð Enski boltinn Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Íslenski boltinn Leik lokið: Keflavík - Grindavík 92-83 | Keflavík bikarmeistari eftir sigur á Grindavík Körfubolti Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Enski boltinn Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport „Vona að við getum haldið Ólympíuleika sem snúast ekki um typpi“ Sport „Við ætlum að skemmta okkur í kvöld“ Körfubolti Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport Fleiri fréttir Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Sjá meira