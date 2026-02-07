Fótbolti

Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Albert Guðmundsson liggur hér sárþjáður á vellinum eftir að hafa meiðst á ökkla í leik með Fiorentina í kvöld.
Getty/Gabriele Maltinti

Íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson fór meiddur af velli snemma í seinni hálfleik í Fiorentina varð að sætta sig við 2-2 jafntefli á móti Torino í ítölsku deildinni í kvöld.

Fiorentina hefði komist upp úr fallsætinu með sigri en situr nú þar ennþá.

Torino komst í 1-0 í fyrri hálfleik en Fiorentina snéri við leiknum eftir að hafa misst Albert meiddan af velli á 48. mínútu.

Albert fór illa út úr því og meiddist á ökkla þegar hann fékk aukaspyrnu eftir brot Emirhan Ilkhan á upphafsmínútu seinni hálfleiksins.

Jack Harrison, sem kom inn fyrir Albert, lagði upp seinna mark liðsins fyrir Moise Kean.

Manor Solomon jafnaði metin á 51. mínútu og mark Moise Kean kom síðan Fiorentina í 2-1 sex mínútum síðar.

Skallamark Cesare Casadei kom Torino í 1-0 á 26. mínútu. Það stefndi allt í heimasigur en það var dramatík í lokin.

Guillermo Maripan tryggði Torino stig þegar hann skallaði boltann í mark Fiorentina á fjórðu mínútu í uppbótartíma en markið kom eftir fast leikatriði.

Ítalski boltinn

