Á­hrifa­miklir norskir erind­rekar rann­sakaðir vegna Epsteins

Samúel Karl Ólason skrifar
Mona Juul ásamt Zhang Jun, þáverandi sendiherra Kína gagnvart Sameinuðu þjóðunum, á fundi öryggisráðsins árið 2021.
Mona Juul ásamt Zhang Jun, þáverandi sendiherra Kína gagnvart Sameinuðu þjóðunum, á fundi öryggisráðsins árið 2021. EPA/JASON SZENES

Norsk yfirvöld hafa opnað rannsókn gagnvart áhrifamiklum fyrrverandi sendiherra og eiginmanni hennar vegna meintrar grófrar spillingar. Rannsókn efnahagsbrotadeildar norsku lögreglunnar (Økokrim) á rætur að rekja til sambands þeirra við Jeffrey Epstein en Mona Juul er grunuð um spillingu í starfi í utanríkisráðuneytinu og Terje Rød-Larsen, eiginmaður hennar, er grunaður um aðkomu að þeirri spillingu.

Í frétt NRK segir að efnahagsbrotadeildin hafi meðal annars til rannsóknar hvort þau hafi grætt á stóðu Juul vegna samskipta þeirra við Epstein. Húsleit hefur verið framkvæmd á að minnsta kosti tveimur stöðum í dag vegna rannsóknarinnar.

Lýst var yfir á laugardaginn að Juul hefði sagt af sér sem sendiherra Noregs í Jórdaníu og Írak.

Það er eftir að fram kom í Epstein-skjölunum svokölluðu að barnaníðingurinn hafði þrýst á norskan mann til að selja hjónunum íbúð í Ósló undir markaðsvirði. Íbúðina keyptu þau árið 2018, á um helming þess sem hún var metin á.

Seljandinn var kaupsýslumaðurinn Morits Skaugen hann sagði nýverið, samkvæmt Aftenposten, að hann hefði ekki viljað selja íbúðina en hann hefði gert það vegna þrýstings frá Epstein. Fyrirtæki Skaugens var þá gjaldþrota og hann stóð í ýmsum málaferlum.

Börn þeirra hjóna áttu einnig, samkvæmt erfðaskrá Epsteins, að erfa tíu milljónir dala frá honum.

Mona Juul og Terje Roed-Larsen árið 2004.EPA/MICHAEL BECK

NRK segir Monu Juul lengi hafa verið áhrifamikla í Noregi. Á árum áður spilaði hún stóra rullu í gerð Óslóarsáttmálans milli Ísrael og Palestínu og hefur hún einnig verið sendiherra Noregs gagnvart Ísrael, Englandi og Sameinuðu þjóðunum.

Terje Rød-Larsen er einnig sagður vera einn af arkitektum Óslóarsáttmálans og hefur sinnt nokkrum stöðum innan Sameinuðu þjóðanna í gegnum árin.

Lögreglan í Noregi hefur einnig til rannsóknar samskipti Epsteins við Thorbjørn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs.

