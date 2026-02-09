Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 9. febrúar 2026 11:33 Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um átökin á Bifröst þar sem stór hluti kennaraliðs skólans og nemendur hafa gagnrýnt stjórnendur skólans harðlega. Í morgun barst svo yfirlýsing frá stjórn skólans þar sem stuðningi er lýst við vinnubrögð rektors og stjórnenda. Þá tökum við stöðuna á Reykjaneshrygg þar sem hafsbotninn hefur skolfið töluvert síðan í gær. Að auki heyrum við í Ara Edwald sem í morgun var kynntur sem oddvitaefni Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Í sportpakkanum verður svo farið yfir stórleikinn um Ofurskálina sem fram fór í gær þar sem Seattle Seahawks fóru með sigur af hólmi. Snjókoma, slydda eða rigning með köflum, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 0 til 6 stig. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 9. febrúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fleiri fréttir Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Sjá meira