Saka stjórn­endur Bifrastar um að hafa beitt nem­endur þrýstingi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um átökin á Bifröst þar sem stór hluti kennaraliðs skólans og nemendur hafa gagnrýnt stjórnendur skólans harðlega. 

Í morgun barst svo yfirlýsing frá stjórn skólans þar sem stuðningi er lýst við vinnubrögð rektors og stjórnenda. 

Þá tökum við stöðuna á Reykjaneshrygg þar sem hafsbotninn hefur skolfið töluvert síðan í gær. 

Að auki heyrum við í Ara Edwald sem í morgun var kynntur sem oddvitaefni Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. 

Í sportpakkanum verður svo farið yfir stórleikinn um Ofurskálina sem fram fór í gær þar sem Seattle Seahawks fóru með sigur af hólmi.

Snjókoma, slydda eða rigning með köflum, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 0 til 6 stig.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 9. febrúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

