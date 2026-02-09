Norski fyrrum fótboltamaðurinn John Carew á sér stóra drauma innan leiklistarinnar. Hann lærði iðjuna í leyni meðan hann var leikmaður Aston Villa á Englandi og hefur getið sér gott orð að undanförnu.
Carew átti fínasta fótboltaferil þar sem hann lék meðal annars með Roma á Ítalíu og Valencia á Spáni auk Villa. Carew er í dag 46 ára gamall og getur sér gott orð á hvíta tjaldinu.
Hann lék nýlega í nýjustu Maleficent mynd Disney ásamt Angelinu Jolie og vakti þá athygli í norsku þáttunum Heimavellinum (Heimebane) sem sýndir voru á RÚV hérlendis fyrir nokkrum árum síðar.
„Ég byrjaði að fara í leiklistartíma árið 2009,“ segir Carew í viðtali við The Athletic.
„Ég vildi læra tæknina og hugmyndirnar í kringum þetta og þótti mjög áhugavert. Ég sagði liðsfélögunum mínum ekki frá þessu og gerði lítið úr tímunum. Þegar ég hætti gafst meiri tími í þetta,“ segir Carew sem var fanta framherji á sínum tíma, þekktur fyrir stærð sína og styrk. Hann er 195 sentimetrar að hæð og var lunkinn í teignum.
Hann hætti í fótboltanum 2012 og leiklistin tók við. Hann vakti athygli fyrir hlutverk sitt í fótboltatengdu norsku þáttunum Heimavelli þar sem kona er ráðin sem þjálfari norsks karlaliðs. Carew lék stjörnu liðsins sem var ósátt við að fá sjálf ekki starfið.
„Ég hefði verið leiður hefði ég ekki fengið það hlutverk,“ segir Carew en þættirnir hófu göngu sína árið 2018.
Árið 2019 fékk hann þá hlutverk í myndinni Maleficent: Mistress of Evil. Þar fékk hann tækifæri til að leika gegnt Angelinu Jolie, Michelle Pfeiffer og Chiwetel Ejiofor.
„Við Angelina voru saman á settinu í átta daga. Þetta var lítið hlutverk en maður áttar sig á því að þau geti líka verið mikilvæg. Ég fylgdist vel með og lærði mikið,“ segir Carew sem hefur sérstakt hlutverk í huga varðandi hans næsta verkefni.
„Mig langar að vera illmenni í James Bond mynd. Ekki endilega megin illmennið en samverkamaður hans, launmorðingi. Hægri hönd hans sem tapar bardaga við Bond um miðja mynd,“ segir Carew.
Nýrrar James Bond myndar er beðið með mikilli eftirvæntingu en Amazon keypti nýlega réttinn að myndunum af Broccoli-fjölskyldunni sem hefur annast framleiðslu þeirra frá upphafi.
Nýs Bond er enn leitað eftir að Daniel Craig lék útsendara númer 007 í síðasta sinn árið 2021.
Carew snertir á mörgu fleira í ítarlegu viðtali við The Athletic