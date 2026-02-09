Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 10:36 Vilhjálmur og Katrín, prins og prinsessa af Wales. Getty/Samir Hussein Vilhjálmur prins af Wales og kona hans Katrín prinsessa eru sögð hafa miklar áhyggjur vegna nýjustu afhjúpana í tengslum bandaríska kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Samkvæmt umfjöllun BBC segir talsmaður Kensington-hallar að prinsinn og prinsessuna af Wales hafi „djúpar áhyggjur“ af áframhaldandi uppljóstrunum í tengslum við málið og að hugur þeirra sé hjá fórnarlömbum. Þetta er í fyrsta sinn sem höllin tjáir sig um málið í framhaldi af því að nýjar upplýsingar voru gerðar opinberar með birtingu Epstein-skjalanna svokölluðu nýverið. Föðurbróðir Vilhjálms, Andrew Mountbatten-Windsor, áður Andrés prins, er einn þeirra sem hefur sætt gagnrýni fyrir tengsl sín við Epstein heitinn, en meðal þeirra gagna sem nýverið voru gerð opinber eru myndir þar sem sjá má Andrew krjúpa yfir ungri konu sem liggur á gólfinu. Ekki er minnst á Andrew í yfirlýsingu Kensington-hallar, en hún birtist á sama tíma og óttast er að skandalar sem tengjast prinsinum fyrrverandi kunni að varpa skugga á önnur störf konungsfjölskyldunnar eins og því er lýst í umfjöllun BBC. Vilhjálmur Bretaprins er á leið í opinbera heimsókn í Sádi-Arabíu, heimsókn sem þykir stór í diplómatísku samhengi. Á sama tíma og fregnir herma að Vilhjálmur hafi á undanförnum árum reynt að fjarlægjast „óþægilega frænda“ sínum þá hefur hann líkt og aðrir háttsettir meðlimir konungsfjölskyldunnar forðast að tjá sig opinberlega um ásakanir á hendur Andrew. Bretland Mál Jeffrey Epstein Kóngafólk Mest lesið Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Sjá meira