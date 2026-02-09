Erlent

Vil­hjálmur og Katrín hafi „djúpar á­hyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Vilhjálmur og Katrín, prins og prinsessa af Wales.
Vilhjálmur og Katrín, prins og prinsessa af Wales. Getty/Samir Hussein

Vilhjálmur prins af Wales og kona hans Katrín prinsessa eru sögð hafa miklar áhyggjur vegna nýjustu afhjúpana í tengslum bandaríska kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein.

Samkvæmt umfjöllun BBC segir talsmaður Kensington-hallar að prinsinn og prinsessuna af Wales hafi „djúpar áhyggjur“ af áframhaldandi uppljóstrunum í tengslum við málið og að hugur þeirra sé hjá fórnarlömbum. Þetta er í fyrsta sinn sem höllin tjáir sig um málið í framhaldi af því að nýjar upplýsingar voru gerðar opinberar með birtingu Epstein-skjalanna svokölluðu nýverið.

Föðurbróðir Vilhjálms, Andrew Mountbatten-Windsor, áður Andrés prins, er einn þeirra sem hefur sætt gagnrýni fyrir tengsl sín við Epstein heitinn, en meðal þeirra gagna sem nýverið voru gerð opinber eru myndir þar sem sjá má Andrew krjúpa yfir ungri konu sem liggur á gólfinu.

Ekki er minnst á Andrew í yfirlýsingu Kensington-hallar, en hún birtist á sama tíma og óttast er að skandalar sem tengjast prinsinum fyrrverandi kunni að varpa skugga á önnur störf konungsfjölskyldunnar eins og því er lýst í umfjöllun BBC. Vilhjálmur Bretaprins er á leið í opinbera heimsókn í Sádi-Arabíu, heimsókn sem þykir stór í diplómatísku samhengi. Á sama tíma og fregnir herma að Vilhjálmur hafi á undanförnum árum reynt að fjarlægjast „óþægilega frænda“ sínum þá hefur hann líkt og aðrir háttsettir meðlimir konungsfjölskyldunnar forðast að tjá sig opinberlega um ásakanir á hendur Andrew.

