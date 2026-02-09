Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Kjartan Kjartansson skrifar 9. febrúar 2026 10:47 Jón Þröstur Jónsson hvarf í Dyflinni á Írlandi þann 9. febrúar síðastliðinn. Hann sást síðast utan við Highfield-sjúkrahúsið í átt að Collins-stræti. Írska lögreglan segir rannsókn á hvarfi Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir sjö árum enn í gangi og biðlar aftur til almennings um upplýsingar. Írskir lögreglumenn ræddu við um sextíu manns á Íslandi í fyrra. Síðast spurðist til ferða Jóns Þrastar í Dyflinni á Írlandi fyrir réttum sjö árum, 9. febrúar 2019. Hann var staddur þar til að taka þátt í pókermóti. Írska lögreglan hefur forræði yfir rannsókninni á hvarfi hans. Í tilkynningu hennar í dag kom fram að rannsóknin væri enn virk. Óskaði hún enn eftir upplýsingum frá almenningi sem gæti varpað ljósi á afdrif Íslendingsins. „Jafnvel smávægilegustu upplýsingar, hversu ómerkilegar sem þær virðast, gætu hjálpað rannsókninni,“ segir í tilkynningunni. Sérstaklega hefur írska lögreglan áhuga á að heyra frá fólki sem var statt í Whitehall, Santry eða Collins-stræti að morgni 9. febrúar 2019 og þeim sem kunna að hafa séð eða rætt við Jón Þröst á þessum tíma. Lögreglan segist ennfremur styðja fjölskyldu Jóns Þrastar sem hafi mátt þola mikið álag og óvissu undanfarin sjö ár. „Við erum enn staðráðin í að finna svör fyrir hana,“ segir lögreglan. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu deildi tilkynningu írsku lögreglunnar í morgun. Þar kom fram að þegar írskir rannsóknarlögreglumenn komu til landsins síðasta sumar hafi þeir rætt við tæplega sextíu manns. Formlegar skýrslur hafi verið teknar af 46 manns. Írland Erlend sakamál Leitin að Jóni Þresti Mest lesið Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi Sjá meira