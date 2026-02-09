Innlent

Biðla enn til al­mennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar

Kjartan Kjartansson skrifar
Jón Þröstur Jónsson hvarf í Dyflinni á Írlandi þann 9. febrúar síðastliðinn. Hann sást síðast utan við Highfield-sjúkrahúsið í átt að Collins-stræti.
Írska lögreglan segir rannsókn á hvarfi Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir sjö árum enn í gangi og biðlar aftur til almennings um upplýsingar. Írskir lögreglumenn ræddu við um sextíu manns á Íslandi í fyrra.

Síðast spurðist til ferða Jóns Þrastar í Dyflinni á Írlandi fyrir réttum sjö árum, 9. febrúar 2019. Hann var staddur þar til að taka þátt í pókermóti.

Írska lögreglan hefur forræði yfir rannsókninni á hvarfi hans. Í tilkynningu hennar í dag kom fram að rannsóknin væri enn virk. Óskaði hún enn eftir upplýsingum frá almenningi sem gæti varpað ljósi á afdrif Íslendingsins.

„Jafnvel smávægilegustu upplýsingar, hversu ómerkilegar sem þær virðast, gætu hjálpað rannsókninni,“ segir í tilkynningunni.

Sérstaklega hefur írska lögreglan áhuga á að heyra frá fólki sem var statt í Whitehall, Santry eða Collins-stræti að morgni 9. febrúar 2019 og þeim sem kunna að hafa séð eða rætt við Jón Þröst á þessum tíma.

Lögreglan segist ennfremur styðja fjölskyldu Jóns Þrastar sem hafi mátt þola mikið álag og óvissu undanfarin sjö ár.

„Við erum enn staðráðin í að finna svör fyrir hana,“ segir lögreglan.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu deildi tilkynningu írsku lögreglunnar í morgun. Þar kom fram að þegar írskir rannsóknarlögreglumenn komu til landsins síðasta sumar hafi þeir rætt við tæplega sextíu manns. Formlegar skýrslur hafi verið teknar af 46 manns.

