Jarðskjálftahrinan sem hófst við Eldey um hádegisbil í gær 7. febrúar heldur áfram. Nú hafa mælst rúmlega þrjú hundruð skjálftar í hrinunni og stendur hún enn yfir þó ákafinn hafi aðeins minnkað frá því í gær.
Frá þessu segir í tilkynningu frá Veðurstofunnar. Þar segir að stærsti skjálftinn hingað til hafi mælst 3,4 að stærð klukkan 16:50 í gær, en Veðurstofu hafi ekki borist tilkynningar um að hann hafi fundist í byggð.
„Jarðskjálftahrinur við Eldey eru fremur algengar, þær eru alla jafnan vegna flekahreyfinga en aukin spenna á Reykjanesskaga umbrota þar síðan 2020 hafa einnig aukið tíðni jarðskjálftahrina á svæðinu. Síðast var hrina við Eldey 3. desember 2025,“ segir í tilkynningunni.
