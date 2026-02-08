Minnismerki um fórnarlömb eldsvoðans á skemmtistað í Sviss á nýársnótt varð bruna að bráð um stund þegar kviknaði í því út frá kerti í morgun. Slökkvilið var þó fljótt á staðinn og náði að koma í veg fyrir að altjón yrði á minnisvarðanum.
41 létust í eldsvoðanum sem varð á skemmtistaðnum Constellation á nýársnótt í svissneska bænum Crans-Montana þegar kviknaði í lofti á kjallara skemmtistaðarins. 115 slösuðust í brunanum.
Minnisvarðanum var komið upp skammt frá skemmtistaðnum en þar er mikill fjöldi blóma, kerta og skilaboða til minningar um fórnarlömbin og tjald til varnar veðri og vindum. Í umfjöllun Guardian um málið segir að yfirvöld telji að kviknað hafi í tjaldinu út frá kertum.
Líkt og áður segir var slökkvilið fljótt á vettvang og fór því betur en á horfðist. Segir miðillinn að þannig hafi tekist að bjarga minningarbók við minnisvarðann sem gestir hafi skrifað skilaboð sín í. Yfirvöld telja ekki að kveikt hafi verið í minnisvarðanum.
Eldsvoðinn á skemmtistaðnum er enn til rannsóknar hjá yfirvöldum. Eigendur skemmtistaðarins hafa verið ákærðir auk þess sem bæjaryfirvöld sæta rannsókn vegna málsins en fram hefur komið að brunavarnareftirliti hafi ekki verið sinnt sem skyldi á staðnum.