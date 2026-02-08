Morgan McSweeney hefur sagt af sér sem starfsmannastjóri Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Hann kveðst hafa spilað stórt hlutverk í aðdraganda skipan Peter Mandelson sem sendiherra Breta í Bandaríkjunum.
Mandelson er nú til rannsóknar hjá lögregluyfirvöldum á Bretlandseyjum vegna samskipta hans við barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Grunur er uppi um að Mandelson hafi lekið gögnum og viðkvæmum upplýsingum til Epsteins í kjölfar efnahagshrunsins 2008.
Starmer skipaði Mandelson sem sendiherra árið 2024, þrátt fyrir að hann hafi vitað af tengslum þeirra Epstein. Hins vegar hafi Mandelson gert lítið úr sambandi þeirra. McSweeney ráðlagði Starmer síðan að skipa Mandelson, þrátt fyrir tengslin.
„Ég aðspurður ráðlagði forsætisráðherranum að skipa hann og ég tek fulla ábyrgð á þeim ráðleggingum. Þegar maður er í sviðsljósinu er mikilvægt að viðurkenna mistök þegar það skiptir máli, ekki bara þegar það hentar manni. Í ljósi þess er það réttasta í stöðunni að ég segi af mér,“ segir í yfirlýsingu McSweeney.
Eftir afsögnina sagði Starmer það hafa verið heiður að starfa með McSweeney. Hann hafi tekið þátt í að byggja flokkinn upp á erfiðum tímum. Í breskum miðlum kemur fram að McSweeney hafi verið Starmer mjög náinn og hann hafi gríðarlega oft leitað til hans í erfiðum aðstæðum.