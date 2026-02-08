Sérfræðingar telja íslensku þjóðina mögulega ekki tilbúna í að stefna á 2,5 prósent verðbólgu, líkt og markmið Seðlabankans er. Fáir vilji takast á við verðbólguna í raun og veru, sama hvort það séu fyrirtæki, launafólk eða ríkisstofnanir. Skoða þurfi nýjar aðgerðir.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar nú manns sem stakk annan mann fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Ekki er vitað hver líðan hins slasaða er, en hann var fluttur á slysadeild í kjölfar árásarinnar.
Lyfjafræðingar eru afar ósáttir við breytingar sem til stendur að gera á lögum um sjúkratryggingar, sérstaklega varðandi verulega og óásættanlega breytingu á ábyrgð lyfjafræðinga. Þeir eru hvattir til að búa sig undir aðgerðir verði breytingarnar samþykktar á Alþingi óbreyttar.
Ingibjörg Isaksen, formaður þingflokks Framsóknarflokksins, hefur verulegar áhyggjur af atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi, sem er nú um tíu prósent. Það sé áhyggjuefni að á sumum leikskólum úti á landi tali enginn starfsmaður íslensku.