Japanir ganga í kjörklefann í dag eftir að Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, boðaði til skyndikosninga. Skoðanakannanir spá fyrir um afgerandi sigur flokks hennar.
Rétt rúmar tvær vikur eru síðan Takaichi ákvað að leysa upp þingið í landinu og boða til kosninga í skyndi. Hún var kjörin leiðtogi Frjálslynda lýðræðisflokksins í október en hann ásamt Japanska nýsköpunarflokknum mynda ríkisstjórn landsins.
Skoðanakannanir sýna að flokkarnir tveir gætu náð allt að þrjú hundruð af 465 sætum neðri deildar þingsins samkvæmt BBC. Það er mikil uppsveifla í vinsældum en áður en Takaichi tók við formannsembættinu og sem forsætisráðherra höfðu tveir forsætisráðherrar flokksins sagt af sér vegna lélegs fylgis.
Þetta er í fyrsta skipti í 36 ár sem Japanir leggja leið sína í kjörklefana um miðjan vetur. Snjókoma í norður- og austurhluta landsins er talin geta haft áhrif á kjörsókn. 37 lestarleiðum og 58 ferjuleiðum hefur verið lokað og 54 flugferðum aflýst.
Takaichi hefur reynst sérstaklega vinsæl meðal yngri kjósenda og boðar miklar skattalækkanir. Hún dáist að Margaret Thatcher, fyrrum forsætisráðherra Breta, og vill verða svokölluð járnfrú Japans.
Skyndikosningarnar eru samt sem áður áhættuspil þar sem í sameinuðu stjórnarandstöðunni er fyrrverandi samstarfsflokkur Frjálslynda lýðræðisflokksins, Komeito, til lengri tíma. Komeita og Stjórnarskrárbundni lýðræðisflokkurinn í Japan hafa komið sér saman í stjórnarandstöðunni.
Þá hefur Takaichi reitt Kínverja, sem eru þeirra stærstu samstarfsaðilar, til reiði með því að segja að Japanir gætu sjálfir brugðist við með eigin sjálfsvarnarliði skyldi Kína ráðast á Taívan. Þess í stað hefur hún leitað til Bandaríkjanna og lýsti Bandaríkjaforseti yfir stuðningi við Takaichi, sem er sjaldgæft fyrir bandarískan leiðtoga.