Innlent

Maður stunginn í mið­bæ Reykja­víkur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Einn var stunginn í miðbær Reykjavíkur. Mynd úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Einn var stunginn í miðbær Reykjavíkur. Mynd úr safni og tengist fréttinni ekki beint. vísir/Tumi

Maður var stunginn fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur. Gerandinn flúði vettvang.

Þetta segir í dagbók lögreglu og kemur fram að gerandans sé leitað. Ekki liggja fyrir upplýsingar um alvarleika áverka mannsins en hann var fluttur á slysadeild.

Lögreglu barst tilkynning um líkamsárás í hverfi 113, Grafarholti og Úlfarsárdal. Tveir voru handteknir á vettvangi og vistaðir í fangageymslu. Brotaþoli var fluttur á slysadeild en ekki eru veittar neinar nánari upplýsingar um líðan viðkomandi.

Alls voru 89 mál skráð hjá lögreglu frá fimm síðdegis í gær til fimm í nótt. Fimm gista í fangaklefa. 

Fleiri ofbeldismál komu upp í miðbænum en kallað var til lögreglu á skemmtistað þar sem maður var til vandræða. Er lögreglu bar að garði brást maðurinn mjög illa við, braut rúðu í lögreglubíl og kýldi lögreglumann. Hann var vistaður í fangaklefa.

Annars hafði lögregla afskipti af nokkrum, annars vegar sökum ölvunar og hins vegar sökum ölvunar og fíkniefna. Einnig hafði lögregla afskipti af tveimur ungum drengjum sem voru að brjótast inn í bíla í Kópavogi. Það mál var afgreitt með aðkomu barnaverndar og foreldra.

Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið