Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. febrúar 2026 07:29 Einn var stunginn í miðbær Reykjavíkur. Mynd úr safni og tengist fréttinni ekki beint. vísir/Tumi Maður var stunginn fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur. Gerandinn flúði vettvang. Þetta segir í dagbók lögreglu og kemur fram að gerandans sé leitað. Ekki liggja fyrir upplýsingar um alvarleika áverka mannsins en hann var fluttur á slysadeild. Lögreglu barst tilkynning um líkamsárás í hverfi 113, Grafarholti og Úlfarsárdal. Tveir voru handteknir á vettvangi og vistaðir í fangageymslu. Brotaþoli var fluttur á slysadeild en ekki eru veittar neinar nánari upplýsingar um líðan viðkomandi. Alls voru 89 mál skráð hjá lögreglu frá fimm síðdegis í gær til fimm í nótt. Fimm gista í fangaklefa. Fleiri ofbeldismál komu upp í miðbænum en kallað var til lögreglu á skemmtistað þar sem maður var til vandræða. Er lögreglu bar að garði brást maðurinn mjög illa við, braut rúðu í lögreglubíl og kýldi lögreglumann. Hann var vistaður í fangaklefa. Annars hafði lögregla afskipti af nokkrum, annars vegar sökum ölvunar og hins vegar sökum ölvunar og fíkniefna. Einnig hafði lögregla afskipti af tveimur ungum drengjum sem voru að brjótast inn í bíla í Kópavogi. Það mál var afgreitt með aðkomu barnaverndar og foreldra. Lögreglumál Reykjavík