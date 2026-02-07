Fótbolti

Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kristian Nökkvi Hlynsson fagnar marki sínu fyrir Twente á móti Heerenveen í kvöld.  Getty/Rico Brouwer

Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson innsiglaði stórsigur Twente í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Twente vann þá 5-0 heimasigur á Heerenveen eftir að hafa verið 2-0 yfir í hálfleik.

Kristian skoraði fjórða mark Twente á 63. mínútu leiksins. Hann skoraði þá með hægri fótar skoti úr teignum eftir hraða sókn.

Hann fékk líka annað mjög gott tækifæri til að skora en nýtti það ekki.

Ramiz Zerrouki (á 19. mínútu), Mats Rots (á 30. mínútu), Daan Rots (á 54. mínútu) og Sam Lammers (á 84. mínútu) skoruðu hin mörkin.

Þetta var fyrsta deildarmark Kristians á árinu og fyrsta markið hans í deildinni síðan í byrjun nóvember. Kristian er alls með fjögur deildarmörk í 21 leik á tímabilinu.

Kristian var aftur á móti að skora í öðrum leiknum í röð því hann skoraði líka í bikartapi í átta liða úrslitum í síðustu viku.

Twente hoppar upp í sjötta sætið með þessum sigri sem var aðeins annar deildarsigur liðsins í fimm leikjum á nýju ári.

Hollenski boltinn

