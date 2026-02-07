Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 20:52 Kristian Nökkvi Hlynsson fagnar marki sínu fyrir Twente á móti Heerenveen í kvöld. Getty/Rico Brouwer Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson innsiglaði stórsigur Twente í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Twente vann þá 5-0 heimasigur á Heerenveen eftir að hafa verið 2-0 yfir í hálfleik. Kristian skoraði fjórða mark Twente á 63. mínútu leiksins. Hann skoraði þá með hægri fótar skoti úr teignum eftir hraða sókn. Hann fékk líka annað mjög gott tækifæri til að skora en nýtti það ekki. Ramiz Zerrouki (á 19. mínútu), Mats Rots (á 30. mínútu), Daan Rots (á 54. mínútu) og Sam Lammers (á 84. mínútu) skoruðu hin mörkin. Þetta var fyrsta deildarmark Kristians á árinu og fyrsta markið hans í deildinni síðan í byrjun nóvember. Kristian er alls með fjögur deildarmörk í 21 leik á tímabilinu. Kristian var aftur á móti að skora í öðrum leiknum í röð því hann skoraði líka í bikartapi í átta liða úrslitum í síðustu viku. Twente hoppar upp í sjötta sætið með þessum sigri sem var aðeins annar deildarsigur liðsins í fimm leikjum á nýju ári. Hollenski boltinn Mest lesið KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti United fagnaði fjórða sigrinum í röð Enski boltinn Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Íslenski boltinn Leik lokið: Keflavík - Grindavík 92-83 | Keflavík bikarmeistari eftir sigur á Grindavík Körfubolti Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Enski boltinn Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport „Vona að við getum haldið Ólympíuleika sem snúast ekki um typpi“ Sport „Við ætlum að skemmta okkur í kvöld“ Körfubolti Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport Fleiri fréttir Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Sjá meira