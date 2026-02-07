Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. febrúar 2026 21:27 Birgir Örn og eiginkona hans Sísí Ingólfsdóttir Kári Einarsson Birgir Örn Guðjónsson, frambjóðandi á lista Viðreisnar í Kópavogi, segist svekktur eftir að hafa ekki fengið kjör og íhugar hvort hann muni þiggja sæti á lista flokksins verði honum boðið sæti. Ísak Leon Júlíusson, annar frambjóðandi sem hlaut ekki kjör, er aftur á móti handviss um að hann muni þiggja sæti. „Ég er auðvitað svekktur. Maður er í þessu til að fara alla leið en þetta kemur ekkert á óvart. Ég er náttúrulega nýr í þessu og ekki með sömu maskínu á bak við,“ segir Birgir. María Ellen Steingrímsdóttir var kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi í kvöld. Pétur Björgin Sverrisson er í öðru sæti og Arnar Grétarsson í því þriðja. Einungis var kosið um efstu þrjú sætin en annars verður raðað á lista flokksins. „Nú þarf ég að hugsa það og skoða. Það er ekkert ákveðið,“ segir Birgir aðspurður hvort hann myndi þiggja sæti á listanum. Birgir Örn vakti athygli fyrr í vikunni þegar hann greindi frá því að hann hafi verði kallaður á fund ritara Viðreisnar vegna sögusagna um ofbeldi. Hann telur lygasögurnar þó ekki hafa haft áhrif á framboð hans. „Þetta var ekki sú barátta sem ég ætlaði að gera en eitt barna minna var á sjúkrahúsi megnið af tímanum og svo kemur þetta upp, þannig að hugurinn var ekki alveg þarna. Ég ætlaði að leggja meiri orku í þessa baráttu en gerði ekki. Ég er bara sáttur við það sem ég gerði og held ótrauður áfram.“ Einn yngsti frambjóðandinn Ísak Leon, laganemi, bauð fram krafta sína í þriðja sætið á listanum en hlaut ekki kjör. Hann er samt sem áður handviss um að þiggja sæti á lista flokksins fái hann boð. Ísak er einn yngsti frambjóðandinn í sögu Kópavogs, enda einungis 22 ára. „Ég átti ekki von á því að sigra en ég sé núna að ég er með flest atkvæði í þriðja sæti þannig að ég náði öllu sem ég ætlaði að ná og er mjög sáttur,“ segir hann. Ísak Leon með kærastanum sínum Ísaki LeóKári Einarsson Í framboðskynningu sinni sagði Ísak að Kópavogsbær væri mikil náttúruparadís en hann þekkti þó af eigin reynslu að henni geta fylgt hættur. „Ég og pabbi fórum á kajak í sumar og hann datt út úr kajaknum og komst ekki aftur upp á. Þetta var úti á miðju vatni og ég heyrði sem betur fer í honum kalla og kom til hans og þá var hann búinn að vera í fimmtán mínútur úti á vatninu að reyna að komast upp á kajakinn en hann snerist alltaf. Hann náði að taka í fótinn á mér og ég náði að róa í land,“ segir hann. Vegna þessa vilji hann taka öryggismál í bænum föstum tökum. Kópavogur Viðreisn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent „Það er ekkert hæft í þessu“ Innlent Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Innlent Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Erlent „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent Birtu ekki baulið Erlent Berglind rétt marði Þórhall Innlent Fleiri fréttir Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Flutningabílar fastir á Þröskuldum Mætti með eggvopn á skemmtistað Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Sjá meira