Birgir Örn ó­viss en Ísak Leon hand­viss

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Birgir Örn og eiginkona hans Sísí Ingólfsdóttir
Birgir Örn Guðjónsson, frambjóðandi á lista Viðreisnar í Kópavogi, segist svekktur eftir að hafa ekki fengið kjör og íhugar hvort hann muni þiggja sæti á lista flokksins verði honum boðið sæti. Ísak Leon Júlíusson, annar frambjóðandi sem hlaut ekki kjör, er aftur á móti handviss um að hann muni þiggja sæti.

„Ég er auðvitað svekktur. Maður er í þessu til að fara alla leið en þetta kemur ekkert á óvart. Ég er náttúrulega nýr í þessu og ekki með sömu maskínu á bak við,“ segir Birgir.

María Ellen Steingrímsdóttir var kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi í kvöld. Pétur Björgin Sverrisson er í öðru sæti og Arnar Grétarsson í því þriðja. Einungis var kosið um efstu þrjú sætin en annars verður raðað á lista flokksins. 

„Nú þarf ég að hugsa það og skoða. Það er ekkert ákveðið,“ segir Birgir aðspurður hvort hann myndi þiggja sæti á listanum.

Birgir Örn vakti athygli fyrr í vikunni þegar hann greindi frá því að hann hafi verði kallaður á fund ritara Viðreisnar vegna sögusagna um ofbeldi. Hann telur lygasögurnar þó ekki hafa haft áhrif á framboð hans.

„Þetta var ekki sú barátta sem ég ætlaði að gera en eitt barna minna var á sjúkrahúsi megnið af tímanum og svo kemur þetta upp, þannig að hugurinn var ekki alveg þarna. Ég ætlaði að leggja meiri orku í þessa baráttu en gerði ekki. Ég er bara sáttur við það sem ég gerði og held ótrauður áfram.“

Einn yngsti frambjóðandinn

Ísak Leon, laganemi, bauð fram krafta sína í þriðja sætið á listanum en hlaut ekki kjör. Hann er samt sem áður handviss um að þiggja sæti á lista flokksins fái hann boð. Ísak er einn yngsti frambjóðandinn í sögu Kópavogs, enda einungis 22 ára.

„Ég átti ekki von á því að sigra en ég sé núna að ég er með flest atkvæði í þriðja sæti þannig að ég náði öllu sem ég ætlaði að ná og er mjög sáttur,“ segir hann.

Í framboðskynningu sinni sagði Ísak að Kópavogsbær væri mikil náttúruparadís en hann þekkti þó af eigin reynslu að henni geta fylgt hættur.

„Ég og pabbi fórum á kajak í sumar og hann datt út úr kajaknum og komst ekki aftur upp á. Þetta var úti á miðju vatni og ég heyrði sem betur fer í honum kalla og kom til hans og þá var hann búinn að vera í fimmtán mínútur úti á vatninu að reyna að komast upp á kajakinn en hann snerist alltaf. Hann náði að taka í fótinn á mér og ég náði að róa í land,“ segir hann.

Vegna þessa vilji hann taka öryggismál í bænum föstum tökum.

