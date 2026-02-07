María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Lovísa Arnardóttir skrifa 7. febrúar 2026 20:09 Agnar, María Ellen og Pétur. Aðsend María Ellen Steingrímsdóttir verður oddviti Viðreisnar í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Varaþingmaður Viðreisnar vermir annað sæti listans og fótboltakappi það þriðja. Þrír sóttust eftir fyrsta sætinu. Það eru Birgir Örn Guðjónsson, deildarstjóri hjá Barna- og fjölskyldustofu og betur þekktur sem Biggi lögga, María Ellen Steingrímsdóttir, lögfræðingur, og Pétur Björgvin Sveinsson, varaþingmaður og aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar. María hlaut alls 374 atkvæði, þar af 240 í fyrsta sæti. María Ellen Steingrímsdóttir er lögfræðingur og var í fimmta sæti á lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022. Á kjörtímabilinu hefur hún setið í Menntaráði og Jafnréttis- og mannréttindaráði Kópavogsbæjar sem fulltrúi Viðreisnar. Gott að uppskera eftir góða baráttu „Mér líður vel, þetta kom mér svolítið á óvart en ég er bara svo þakklát fyrir traustið sem mér er sýnt,“ segir María Ellen í samtali við blaðamann á staðnum. Það sé gaman að uppskera eftir alla vinnuna sem hún hefur lagt í prófkjörið. „Maður fer auðvitað af stað í svona baráttu með það að leiðarljósi að vinna en þetta er erfið barátta með frábæra meðframbjóðendur sem eru frábærir og flottir. Það gat brugðið til beggja vona, áttaði ég mig alveg á.“ Fullt hús hjá Viðreisn. Aðsend Hún segir helstu málefni sín lúta að ungu fólki og barnafjölskyldum. „Mig langar til þess að endurskoða Kópavogsmódelið og forsendur þess, mig langar til þess að stuðla að uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk í bænum, mig langar til að minnka sundrung og átök varðandi uppbyggingu húsnæðis í Kópavogsbæ,“ segir hún og að það virðist sem svo að alltaf þegar skóflu sé stungið niður í bænum verði allt brjálað. Hún segist sömuleiðis kalla eftir meira íbúasamráði. Hún segist ekki vilja afnema Kópavogsmódelið heldur vilji hún lækka gjaldskrána. „Mér þykir ekki gott að Kópavogsbær sé með hæstu leikskólagjöld á landinu,“ segir hún og að á sama tíma og önnur sveitarfélög hafi stuðst við sömu hugmyndafræði rukki þau ekki eins mikið. Hún hafi sem dæmi greitt sjálf síðustu mánaðamót 53 þúsund fyrir leikskólavist barns síns. Útilokar ekkert María Ellen segist ekki útiloka neitt í meirihlutaviðræðum. „Mér er sama hvaðan gott kemur. Það er bara eitthvað sem framtíðin þarf að bera í skauti sér. Ég útiloka ekkert. Viðreisn stendur fyrir frjálsu samfélagi, almannahagsmunum fyrir sérhagsmuni og það er það sem við ætlum að keyra á inni í Kópavogi. Sýn Viðreisnar verður að skína í Kópavogi. Það varðar jafnrétti, frjálskyndi og öflugt samfélag þar sem við getum spilað saman sem heild,“ segir María Ellen. Pétur og Agnar á lista Sólveig Rán, formaður kjörstjórnarinnar kynnti niðurstöðurnar á viðburði Viðreisnar sem haldinn var á 27 matbar í Kópavoginum. Gestir og frambjóðendur ræddu málin fyrir tilkynninguna, en þeirra á meðal voru Sigmar Guðmundsson, þingmaður, og ráðherrarnir Hanna Katrín Friðriksson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Alls voru 823 atkvæði greidd sem samsvarar 76 prósenta kjörsókn. Einungis einn skilaði auðu atkvæði. Áður en efnt var til prófkjörs voru rúmlega þrjú hundruð á kjörskrá. Pétur Björgvin Sveinsson er í öðru sæti listans. Hann hlaut alls 336 atkvæði sem samsvarar 43 prósent atkvæða. Agnar Grétarsson, fyrrverandi fótboltamaður og nú þjálfari, er í þriðja sæti. Hann fékk alls 319 atkvæði. Alls voru sjö frambjóðendur í sætin þrjú. Það voru Jóhanna Pálsdóttir, Ísak Leon Júlíusson, Birgir Örn Guðjónsson og Ester Halldórsdóttir. Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn