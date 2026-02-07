Innlent

Orri á­fram odd­viti Fram­sóknar í Kópa­vogi

Orri starfaði áður sem bæjarstjóri í Hveragerði og sem forstjóri Frumherja.
Á fundi fulltrúaráðs Framsóknarfélaganna í Kópavogi í dag var Orri Vignir Hlöðversson kjörinn oddviti Framsóknar í Kópavogi og mun leiða flokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum. Orri er bæjarfulltrúi Framsóknar og formaður bæjarráðs Kópavogsbæjar. Hann leiddi lista Framsóknar í sveitarstjórnarkosningunum 2022.

Í öðru sæti í kosningunni hafnaði Björg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi. Í þriðja sæti hafnaði Gunnar Sær Ragnarsson, í fjórða sæti varð Svava Friðgeirsdóttir og Heiðdís Geirsdóttir í því fimmta.

Í tilkynningu segir um Orra að hann sé fæddur 1964 og uppalinn í Kópavogi. Hann hafi lokið BA-gráðu í alþjóðastjórnmálum og hagfræði frá California State University í Sacramento árið 1993. Orri var áður bæjarstjóri Hveragerðisbæjar og starfaði auk þess um árabil sem forstjóri Frumherja og síðar stjórnarformaður.

