Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 18:25 Orri starfaði áður sem bæjarstjóri í Hveragerði og sem forstjóri Frumherja. Aðsend Á fundi fulltrúaráðs Framsóknarfélaganna í Kópavogi í dag var Orri Vignir Hlöðversson kjörinn oddviti Framsóknar í Kópavogi og mun leiða flokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum. Orri er bæjarfulltrúi Framsóknar og formaður bæjarráðs Kópavogsbæjar. Hann leiddi lista Framsóknar í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Í öðru sæti í kosningunni hafnaði Björg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi. Í þriðja sæti hafnaði Gunnar Sær Ragnarsson, í fjórða sæti varð Svava Friðgeirsdóttir og Heiðdís Geirsdóttir í því fimmta. Í tilkynningu segir um Orra að hann sé fæddur 1964 og uppalinn í Kópavogi. Hann hafi lokið BA-gráðu í alþjóðastjórnmálum og hagfræði frá California State University í Sacramento árið 1993. Orri var áður bæjarstjóri Hveragerðisbæjar og starfaði auk þess um árabil sem forstjóri Frumherja og síðar stjórnarformaður. Framsóknarflokkurinn Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026