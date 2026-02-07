Vinnur við að búa hjá fólki þegar það er ekki heima Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 7. febrúar 2026 20:00 Bragi hefur sinnt ófáum húsvörsluverkefnum í Bretlandi og oftar en ekki hefur gæludýrapössun verið innifalin. Aðsend Hvernig lifir maður af lífeyrinum sínum á Íslandi án þess að eiga fasteign? Fyrir Braga Jónsson var svarið einfalt – hann fór. Þegar hann hætti að vinna árið 2022 blasti við raunveruleiki sem margir eldri Íslendingar þekkja: hár húsnæðiskostnaður, dýr framfærsla og lítið svigrúm. Í stað þess að reyna að láta dæmið ganga upp ákvað Bragi að nýta sér óhefðbundna lausn. Hefur aldrei viljað fjárfesta í steinsteypu Áður en Bragi fór á eftirlaun árið 2022 starfaði hann í rúman áratug á íslenskum hótelum og var meðal annars næturvörður á Hótel Sögu heitinni. Það var fyrir tilviljun að hann kynntist „housesitting“ á sínum tíma. „Ég var eitthvað að vafra um á netinu, eins og svo oft áður, og datt þá niður á þetta og skráði mig á síðu sem heitir House Sit Match. Það eru margar síður þarna úti, stærsta síðan er Trusted House sitters, en ég hef alltaf haldið mig við House Sit Match-síðuna, mér finnst hún vera persónulegasta síðan. Sú sem heldur þeirri síðu er orðin góð vinkona mín í dag, ég hef meira að segja passað húsið fyrir hana.” Housesitting, sem líklegast myndi kallast húsgæsla á íslensku, felst í því að einstaklingur býr tímabundið á heimili annars fólks á meðan eigendur eru fjarverandi. Í stað þess að greiða leigu sér viðkomandi um að gæta hússins og stundum þarf að passa gæludýr eða sinna viðhaldi. Vefsíður sem miðla housesitting verkefnum hafa stækkað mikið á síðustu árum. Þeir sem vilja gerast „housesitter“ búa til prófíl og svo auglýsa húseigendur sem vantar „house-sittera“. Síðurnar eru með umsagnakerfi með einkunnagjöf viðskiptavinanna og þeir sem eru með góða umsögn geta orðið ansi eftirsóttir — fá verkefni jafnvel bókuð langt fram í tímann. Bragi er í dag orðinn eftirsóttur „house-sitter“ og hefur heimsótt mörg lönd í Evrópu og víðar.Aðsend Bragi er í dag orðinn einn af þeim og það hefur því verið enginn skortur á verkefnum. Hann hefur oftar en einu sinni séð um húsvörslu fyrir sama fólkið. Fyrsta húsavörsluverkefnið sem Bragi tók að sér var í Marbella, fyrir hjón frá Suður-Ameríku sem eru búsett á Spáni en dvelja í heimalandi sínu í þrjá mánuði á ári. „Ég passaði húsið þeirra í þrjá mánuði í þetta fyrsta skipti, fékk svo eitt „house-sit“ um veturinn, fór svo á flakk og svo heim til Íslands um vorið,“ segir Bragi sem áður hafði starfað við öryggisgæslu hjá Securitas á Íslandi. „Ég datt svo aftur inn hjá Securitas og starfaði hjá öryggisgæslufyrirtækinu næstu sumur og var að ferðast og sinna húsgæslu á veturna, þá mest á Spáni og í Bretlandi.“ Bragi hefur aldrei haft löngun til þess að fjárfesta í húseign á Íslandi heldur kýs hann frekar að nota peninginn til að skoða sig um í heiminum. „Mig hefur aldrei langað til að eiga fasteign. Það dýrasta sem ég hef fjárfest í er bifreið. Ég hef alltaf leigt og notað peninginn til að ferðast. Seinustu árin þegar ég bjó á Íslandi leigði ég litla kytru á Bergþórugötunni.“ Bragi nýtur svo sannarlega eftirlaunaáranna.Aðsend Flúði Ísland Þegar Bragi hætti að vinna í febrúar 2022 ákvað hann að fara síðan alfarið út í húsavörslu. Hann var kominn á eftirlaun og var í aðstöðu til að ferðast um heiminn með ókeypis þak yfir höfuðið. „Ég vissi að ég gæti ekki lifað á lífeyrinum heima á Íslandi, og vetrarkuldinn var svo sannarlega ekki að halda í mig.“ Á undanförnum árum hefur hann búið tímabundið á Spáni, Bretlandi, Danmörku, Hollandi, Frakklandi og Austurríki, Laos, Filippseyjum, Víetnam, Kambódíu og í Taílandi. Verkefnin hafa verið mislöng, allt frá nokkrum vikum upp í nokkra mánuði. Hann hefur nú dvalið í yfir 70 eignum og sér ekki fyrir sér að hætta á næstunni. Hann sparar leigu og reikninga og getur notið þess að skoða nýja staði á eftirlaunaárunum. Hann hefur einungis jákvæða reynslu af þessu fyrirkomulagi. Þó svo að „house-sitting“-verkefnin séu ólaunuð þá sé ferðakostnaður yfirleitt greiddur og í mörgum tilfellum skilja húseigendur eftir mat og drykki. „Það er mikill ávinningur í þessu fyrir húseigendurna líka, þeir hafa fullkomið öryggi, enda er maður í raun öryggisvörður á heimilinu á meðan fólk er í burtu.“ Undanfarin ár hefur Bragi dvalið æ oftar í Taílandi, nánar tiltekið í Pattaya, hinni líflegu strandborg við Taílandsflóa sem er þekkt fyrir fjörugar strendur, fjölbreytt næturlíf og stóru Búddastyttuna. Mikill munur á lífsgæðum Í dag er hann með skráða búsetu á Íslandi og með tímabundið dvalarleyfi í Bretlandi en vonast til að geta flust til Taílands til lengri tíma. Árið 2024 voru teknar upp rýmri reglur um vegabréfsáritanir í Taílandi, en þá var vegabréfsáritunarlaus aðgangur fyrir ferðamenn framlengdur úr 30 dögum í 60. Ferlið er enn frekar einfaldað með innleiðingu á rafrænni vegabréfsáritun fyrir Taíland og nýju stafrænu komukortakerfi (TDAC), þótt yfirvöld framfylgi nú strangara eftirliti með vegabréfsáritunarferðum til lengri tíma. „Ég kom hingað fyrst fyrir fimm árum og kunni afskaplega vel við mig og kynntist góðu fólki. Síðan hélt ég bara áfram að koma hingað og núna leigi ég húsnæði hér, á milli þess sem ég ferðast.“ Húsvörsluverkefnin hafa gert Braga kleift að heimsækja allskyns framandi staði.Aðsend Bragi sér ekki fyrir sér að geta lifað við sömu lífsgæði á Íslandi og úti í Taílandi, þar sem hitastigið í janúar er í kringum 30 gráður og framfærslukostnaðurinn umtalsvert lægri en heima á klakanum. „Í heildina er mjög ódýrt að búa hér. Ég leigi stúdíóíbúð á yndislegum stað á tæpar 40 þúsund íslenskar krónur á mánuði, með rafmagni, vatni og Interneti. Pattaya er helst þekkt fyrir öflugt næturlíf, það er göngugata hérna niðri við ströndina og þar er alltaf eitthvað að ske, en ég fer aldrei þangað. Ég er búinn að fara þangað einu sinni á þessum fimm árum. Íbúðin sem ég leigi er innan öryggissvæðis (e. gated community) í nálægð við alla helstu þjónustu og verslanir. Það er ódýrara að fara út að borða en að elda heima. Meðalverð fyrir góða steik með bjór á veitingastað er í kringum 800 krónur íslenskar. Ef þú ferð alveg á „local“ matsölustaði geturðu lifað mjög ódýrt. Það er töluvert af Íslendingum hérna í Pattaya, margir sem dvelja hérna tímabundið í nokkra mánuði á ári eða þá allt árið.” Ávinningur á báða bóga Þegar Bragi er ekki í Taílandi sinnir hann húsavörslu fyrir fólk víða um Evrópu. Aðspurður hvort hann saknaði einhvers frá heimalandinu sagði Bragi „ekkert“. „Planið er að minnsta kosti sjö eða átta mánuðir í Taílandi, kannski færi ég mig yfir til Balí eða Víetnam. Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands. „Ég hef engar áhyggjur af neinu. Ég er bara að lifa lífinu." 