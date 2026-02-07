Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. febrúar 2026 16:26 Erlendur segir það gerast allt of oft að ekki sé hugað að samgöngum hjólreiðafólks. Stofnleið hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu í vesturbæ Reykjavíkur sem lokað var fyrir þremur árum síðan vegna framkvæmda er enn lokað. Formaður Landssamtaka hjólreiðamanna segir augljóst að bílstjórar og verktakar séu í forgangi hjá borginni en ekki hjólreiðafólk. Þar séu atkvæði og peningar fyrir stjórnmálamenn í aðdraganda kosninga. „Árið er 2026 og blá stofnleið hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu er ennþá lokuð við Ánanaust en hún hefur verið lokuð síðan 2023. Lokunin er auðvitað ómerkt; engar upplýsingar um verkið eða hjáleiðir enda er reglum & leiðbeiningum þar um ekki fylgt,“ skrifar Erlendur Þorsteinsson formaður Landssamtaka hjólreiðamanna í Facebook hópinn Samgönguhjólreiða. Þar birtir hann mynd af lokuninni í vesturbæ Reykjavíkur. Hann segir fjölda hjólreiðamanna hafa sent inn ábendingar 2023 og 2024 en allt hafi komið fyrir ekki. Takmarkaður skilningur sé á hjólreiðum hjá borginni og enginn fyrir götuhjólreiðum. „Kjörnir fulltrúar skreyta sig gjarnan með tali um umhverfisvernd, virkar samgöngur, og græna trefla; en þegar kemur að því að skipuleggja verk með skilvirkum hætti og takmarka rask & truflanir í tíma & rúmi að þá er áhuginn enginn. Forgangur borgarinnar eru bílstjórar og verktakar, en ekki hjólreiðafólk.“ Allt lokað. Erlendur Þorsteinsson Hjólreiðafólk þurfi að komast leiðar sinnar Í samtali við Vísi segir Erlendur að borgin hafi gefið þau svör að verktaki sem vinni að uppbyggingu fjölbýlishúsa við Granda hafi fengið að loka hjólastígnum og gangstéttinni hinumegin þar sem ekki sé hægt að hleypa gangandi vegfarendum út á þverunina. „Gott og vel ég skil það, það er sjónarmið að hleypa ekki gangandi vegfarendum þangað yfir. Vandamálið er að hjólastígurinn endar þarna. Hjólreiðafólk þarf að komast eitthvert. Auðvitað er hjólreiðafólk mismunandi, sumir þora ekki, geta ekki hjólað á götunni en margir af þeim sem hjóla Reykjavíkurhring, hringinn í kringum Reykjavík vilja komast af hjólastígnum þarna og yfir á götuna, fara svo í gegnum hringtorgið, inn á Grandagarð og þræða sig svo meðfram höfninni að Hörpu.“ Erlendur segir erindi hjólreiðamanna hafa fallið í áhugalausan jarðveg hjá borginni. Síðan séu liðin þrjú ár og segir Erlendur fleiri dæmi um slíkt hið sama líkt og við Haukahlíð þar sem hjólreiðastíg hafi verið lokað um lengri tíma. Atkvæðin hjá bílstjórunum Erlendur segist telja ýmsar skýringar á áhugaleysi borgarinnar og kjörinnar fulltrúa á aðstæðum hjólreiðafólks. Það styttist í sveitarstjórnarkosningar og ljóst að hann er hugsi yfir stöðunni. „Forgangur kjörinna fulltrúa eru bílstjórar og verktakar því þar eru atkvæði og peningar. Maður þarf stundum að horfast í augu við það af hverju fólk hegðar sér með ákveðnum hætti, hvað er mótívasjónið? Nú eru að koma kosningar fljótlega og af hverju mótíverast þau? Að vera kjörin og maður þarf stundum að horfa á það hvar atkvæðin eru, staðreyndin er sú að atkvæðin eru hjá bílstjórum.“ Vítahringur Erlendur rifjar upp að sprottið hafi upp harðvítugar deilur í Reykjavík nýverið líkt og þegar beygjuvasar voru fjarlægðir við Bæjarháls uppi á Höfðabakka í Reykjavík. Á sama tíma hafi slíkt hið sama verið gert í Kópavogi á gatnamótum Dalvegar og Hagasmára án allra deilna og segist Erlendur velta fyrir sér hvers vegna svo sé en hann er búsettur í Kópavogi. „Það eru fáir stjórnmálamenn sem geta farið í atkvæðaveiðar hjá hjólreiðafólki. Það er miklu auðveldara að sækja atkvæði til bílstjóra. Þetta er erfið barátta. Ástæðan er sú að mínu viti að þetta er vítahringur. Vegna þess að allt skipulag snýst um bíla, þá leiðir það af sér að allir eru á bílum, það leiðir svo til þess að allir sjá ekkert annað en bíla og geta ekki séð fyrir sér að gera hlutina öðruvísi.“ Hann bendir á að önnur mál líkt og leikskólamál sem verði á oddinum í aðdraganda kosninga séu einnig samgöngumál. „Ef þú getur ekki fengið aðgang að leikskóla fyrir barnið í hverfinu, ef þú þarft að fara úr Hlíðunum í Árbæ og svo aftur í vinnuna, af því þú þarft að taka þennan rúnt þá ertu fastur í bílnum. Svona hlutir eru allt forgangsatriði, það er spurning hvað stjórnmálamenn vilja gera. Viltu hvetja fólk til þess að taka strætó og hjóla? Lagaðu leikskólana. Þetta eru svona hlutir sem þarf að gera.“ Talið berst aftur að hinni lokuðu stofnleið hjólreiðafólks í vesturbæ Reykjavíkur. Erlendur segist ekki hafa fengið formlegar upplýsingar um það hvenær hann muni opna að nýju. „Ég var þarna síðast í dag, þetta er glæný mynd. Þetta breytist rosalega lítið á milli daga, það er ekki að sjá að það sé einhver asi á mönnum. 