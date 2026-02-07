Stjórnarmaður í Félagi akademískra starfsmanna við Bifröst segir vantrauststillögu gegn rektor skólans enn standa, þrátt fyrir að rektorinn segi niðurstöðu siðanefndar grundvöll sáttar í málinu. Hann er gagnrýninn á að siðanefnd hafi tekið málið fyrir en ekki vísað því frá.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að leggja tolla á þau ríki sem halda viðskiptasambandi við Íran. Í forsetaskipun sem hann skrifaði undir í gær segir að um það bil 25 prósenta tollur yrði lagður á allar vörur sem fluttar eru til Bandaríkjanna frá ríki sem kaupir eða flytur inn vörur frá Íran.
Virði rafmyntarinnar Bitcoin hefur fallið um tæp þrjátíu prósent á einum mánuði. Sérfræðingur segir myntina eiga það til að hreyfast hratt og skilur áhyggjur fólks sem fjárfest hefur í henni, en telur þó að virðið nái sér á strik á ný.
Íbúi á Eyrarbakka, sem hefur heimsótt Grænland nokkrum sinnum hvetur Íslendinga til að heimsækja landið því fólkið þar sé svo blítt, gestrisið og stolt af landi sínu. Mótorhjól eru hins vegar alveg bönnuð í Grænlandi.