Biður Liverpool að slaka á reglunum

Unai Emery vill spila Harvey Elliott með liði Aston Villa en strangir kaupskilmálar Liverpool koma í veg fyrir það að sögn þjálfarans.
Elliott er á láni hjá Aston Villa frá Liverpool og samkvæmt lánssamkomulaginu þurfa Villa-menn að festa kaup ef hann spilar meira en tíu leiki.
Aston Villa vill ekki kaupa hann í sumar en Unai Emery segist hafa not fyrir Elliott, sem hefur aðeins komið við sögu í sjö leikjum á tímabilinu fram að þessu.
„Það eru tvær hliðar sem þarf að hafa í huga hérna. Íþróttahliðin og viðskiptahliðin. Ég er opinn fyrir því að spila Elliott meira því hann getur hjálpað okkur, en það er bara mín hlið af málunum. Hin hliðin er Liverpool“ sagði Emery.
Talið er að Aston Villa og Liverpool hafi verið í viðræðum um að fella þetta kaupsamkomulag niður en þær viðræður hafa ekki borið árangur.
„Ég sagði við hann: Frá minni hlið séð áttu skilið að spila. En klásúlurnar eru þarna og Liverpool er með lykilinn. Ég hef sagt honum að mér myndi finnast sanngjarnt ef Liverpool fjarlægði klásúlurnar… Hann vill auðvitað spila, hann er ástríðufullur leikmaður og þetta tekur á hann“ sagði Emery einnig.
Aston Villa heimsækir Bournemouth í 25. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Leikurinn hefst klukkan 15.00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport 3.