Fótbolti

Hjörtun í vörn Ís­lands mættust ekki í kvöld

Aron Guðmundsson skrifar
Ingibjörg kom engum vörnum við þegar Pernille Harder kom Bayern Munchen yfir í fyrri hálfleik.
Ingibjörg kom engum vörnum við þegar Pernille Harder kom Bayern Munchen yfir í fyrri hálfleik. Vísir/Getty

Þýskalandsmeistarar Bayern Munchen áttu ekki í miklum vandræðum með Freiburg er liðin mættust í kvöld. Lokatölur 4-1 sigur Bayern.

Ingibjörg Sigurðardóttir var sem fyrr í hjarta varnarinnar hjá Freiburg sem var fyrir leikinn með 26 stig í 6.sæti deildarinnar á meðan að landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var á meðal varamanna toppliðs Bayern og kom ekkert við sögu í kvöld. 

Það voru gestirnir frá Bæjaralandi sem komust yfir í leiknum með marki frá Pernille Harder á 27.mínútu. 0-1.

Þannig stóðu leikar allt þar til í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegarað Lisa Kolb jafnaði metin fyrir Freiburg og stóðu leikar jafnir 1-1 þegar að flautað var til loka fyrri hálfleiks.

Bayern hafði yfirburði í leiknum og það sást bersýnilega í seinni hálfleik þegar að liðið gekk á lagið og raðaði inn mörkum.

Harder kom Bayern yfir í stöðuna 1-2 á 58.mínútu með sínu öðru marki í leiknum og á 75.mínútu bætti Edna Imade við þriðja marki liðsins.

Það var síðan Linda Dallmann sem innsiglaði 1-4 sigur Bayern með marki á 79.mínútu.

Sigur Bayern gerir það að verkum að liðið situr eitt á toppi deildarinnar með 46 stig og þægilega níu stiga forystu á Wolfsburg sem vermir 2.sætið en á leik til góða. 

Ingibjörg spilaði allan leikinn í kvöld og lið hennar Freiburg vermir eins og fyrr segir 6.sætið en hefur leikið tveimur leikum meira en liðin í kringum sig. 

Þýski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið