Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Aron Guðmundsson skrifar 6. febrúar 2026 19:23 Ingibjörg kom engum vörnum við þegar Pernille Harder kom Bayern Munchen yfir í fyrri hálfleik. Vísir/Getty Þýskalandsmeistarar Bayern Munchen áttu ekki í miklum vandræðum með Freiburg er liðin mættust í kvöld. Lokatölur 4-1 sigur Bayern. Ingibjörg Sigurðardóttir var sem fyrr í hjarta varnarinnar hjá Freiburg sem var fyrir leikinn með 26 stig í 6.sæti deildarinnar á meðan að landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var á meðal varamanna toppliðs Bayern og kom ekkert við sögu í kvöld. Það voru gestirnir frá Bæjaralandi sem komust yfir í leiknum með marki frá Pernille Harder á 27.mínútu. 0-1. Þannig stóðu leikar allt þar til í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegarað Lisa Kolb jafnaði metin fyrir Freiburg og stóðu leikar jafnir 1-1 þegar að flautað var til loka fyrri hálfleiks. Bayern hafði yfirburði í leiknum og það sást bersýnilega í seinni hálfleik þegar að liðið gekk á lagið og raðaði inn mörkum. Harder kom Bayern yfir í stöðuna 1-2 á 58.mínútu með sínu öðru marki í leiknum og á 75.mínútu bætti Edna Imade við þriðja marki liðsins. Það var síðan Linda Dallmann sem innsiglaði 1-4 sigur Bayern með marki á 79.mínútu. Sigur Bayern gerir það að verkum að liðið situr eitt á toppi deildarinnar með 46 stig og þægilega níu stiga forystu á Wolfsburg sem vermir 2.sætið en á leik til góða. Ingibjörg spilaði allan leikinn í kvöld og lið hennar Freiburg vermir eins og fyrr segir 6.sætið en hefur leikið tveimur leikum meira en liðin í kringum sig. Þýski boltinn Mest lesið Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Missir af Ólympíuleikunum af því að móður hennar var rænt Sport Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Fótbolti JD Vance með þrjú hundruð öryggisverði á Ólympíuleikunum Sport Brunaði niður brekkuna viku eftir að hafa slitið krossband Sport Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Enski boltinn Fær ekki að keppa á Ólympíuleikunum af því að hún er kona Sport Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Fótbolti Útskrifast úr Verzló og heldur út í atvinnumennsku: „Rétt skref fyrir mig“ Handbolti Ólympíumeistarinn með skilaboð til Trump: „Ég er ekki trans. Ég er kona“ Sport Fleiri fréttir Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun Alfons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði „Don Orri Steinn Óskarsson“ Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Sjá meira