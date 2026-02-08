Lífið

Tíma­bilið sem flestir vilja gleyma

Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar
Guðni Th. Jóhannesson, þáverandi forseti í skimun fyrir kórónaveirunni hjá Íslenskri erfðagreiningu í Turninum. Vísir/Vilhelm

Þegar Covid-faraldurinn gekk yfir Ísland vorið 2020 breyttist samfélagið nánast á einni nóttu. Dagarnir urðu óvenju hljóðir, göturnar tómar og orð eins og „smitrakning“, „sóttarvarnir“ og „tveggja metra regla“ færðust skyndilega inn í daglegt tal. Það var eins og öll þjóðin hefði verið sett í sameiginlegt tilraunaverkefni sem enginn hafði skráð sig í.

Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, fór víða með myndavélina á þessum tíma og fangaði augnablikin sem urðu að sameiginlegu minni þjóðarinnar – frá kuldalegum bílprófunum og þöglum upplýsingafundum til tóms miðbæjar og mannlegra samskipta sem fóru fram í gegnum gler og grímur.

Daglegir upplýsingafundir urðu fastur liður í lífi landsmanna. Fólk sat límt við skjáina, fylgdumst með tölum, gröfum og litakóðum og lærðu að bera fram nöfn sem áður höfðu lítið verið á vörum almennings. Heimavinna og fjarkennsla urðu normið. Eldhúsborð breyttust í skrifstofur, börn lærðu í náttfötum og fundir hófust oft á setningunni: „Ertu á mute?“ Samfélagið lærði að nota Zoom, Teams og aðra stafræna töfralausnir, jafnvel þó sambönd slitnuðu stundum bæði tæknilega og andlega.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, embætti landlæknis og Landspítalinn bjóða til upplýsingafundar fyrir blaðamenn. Fyrsti fundurinn af mörgum.Vísir/Vilhelm

Þrátt fyrir óvissuna, kvíðann og þreytuna var líka samstaða. Fólk klappaði fyrir heilbrigðisstarfsfólki, studdi innlend fyrirtæki og fann nýjar leiðir til að vera saman í sundur. Í dag rifjum við þetta upp með blöndu af furðu og hálfgerðri nostalgíu. Covid-tíminn var skrítinn, krefjandi og ógleymanlegur kafli í íslenskri samtímasögu – kafli sem minnti okkur á bæði brothætt samfélagið er og hversu fljótt við getum aðlagast.

Skimun fyrir kórónaveirunni hjá Heilsugæslunni á Höfða.Vísir/Vilhelm
Félagar í Hjálparsveit skáta í Kópavogi dreifa matvælum fyrir Fjölskylduhjálpina í samkomubanni.Vísir/Vilhelm
Sjúkraflutningamenn koma með sjúkling á Landspítalann í Fossvogi.Vísir/Vilhelm
Guðlaug Edda Hannesdóttir þríþrautarkona æfði fyrir Ólympíuleikana í Tókýó í bílskúrnum heima í lítilli laug sem hún keypti í Costco eftir að sundlaugum var lokað vegna Covid-19. Leikunum var á endanum frestað til ársins 2021. Vísir/Vilhelm
Lögð var áhersla á að vernda viðkvæma hópa, til dæmis aldraða og einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma. Því voru heimsóknir takmarkaðar á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Guðmundur Magnússon og Gunnhildur Skaftadóttir heilsast hér í gegnum rúðuna.Vísir/Vilhelm

Það gildi það sama um miðbæinn eins og ferðamannastaðina þegar samkomubönn stóðu sem hæst. Veitingastaðir og öldurhús lokuð og fáir á ferli. Þessa mynd tók Vilhelm á föstudagskvöldi í miðborginni.Vísir/Vilhelm
Icelandair var eitt þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem átti erfitt ár en um haustið 2020 var greint frá því að félagið hefði fellt niður um 75 prósent allra flugferða það sem af var september. Vísir/Vilhelm
Sýnatökur hjá Heilsugæslunni á Höfuðborgarsvæðinu.Vísir/Vilhelm
Menntaskólakrakkar læra með grímur í skólum eftir mikla aukningu á Covid smitum og fá afhentar grímur hjá skólanum.Vísir/Vilhelm
Ríkisstjórnin boðar hertar aðgerðir gegn kórónuveirunni á blaðamannafundi í Hörpu.Vísir/Vilhelm
Alþingisfundur á tímum Covid. Katrín Jakobsdóttir þáverandi forsætisráðherra teygir sig í sprittbrúsann.Vísir/Vilhelm
Ríkisstjórn Íslands kynnir tillögur í efnahagsaðgerðum. Katrín Jakobsdóttir ávarpar blaðamenn.Vísir/Vilhelm

Undankeppni EM í handbolta Laugardalshöll. Ísland á móti Litháen - og tómir áhorfendapallar.Vísir/Vilhelm
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins græjar sig í Covid galla.Vísir/Vilhelm
Bólusetning 80 ára og eldri gegn kórónuveirunni í Laugardalshöll.Vísir/Vilhelm
Sýnataka vegna Covid hjá Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.Vísir/Vilhelm
Bólusetning gegn Covid í Laugardalshöll.Vísir/Vilhelm
Bólusetning fór fram í Laugardalshöll og Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir fékk fyrsta skammt af bóluefni AstraZeneca. Klappað var fyrir honum þegar hann gekk í salinn.Vísir/Vilhelm
Tíu þúsund bólusettir með Pfizer í Laugardalshöll, þar á meðal Alma Möller landlæknir.Vísir/Vilhelm

Upplýsingafundur Almannavarna vegna Covid.Vísir/Vilhelm
Covid sýnataka á Suðurlandsbraut hjá Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.Vísir/Vilhelm
Bólusetningar barna hefjast í Laugardalshöll.Vísir/Vilhelm
