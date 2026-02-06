Óljósar fréttir hafa borist af því að þjálfari Marokkó, Walid Regragui, hafi sagt af sér aðeins fjórum mánuðum áður en liðið hefur keppni á HM í fótbolta.
Orðrómurinn náði nægu flugi, meðal annars með frétt Foot Mercato um að Regragui væri hættur, að knattspyrnusamband Marokkó fann sig knúið til að senda frá sér yfirlýsingu.
Þar segir að sambandið „hafni alfarið því sem haldið hafi verið fram í ákveðnum miðlum“, um afsögn landsliðsþjálfarans.
Segja má að Regragui hafi aðeins verið einni vítaspyrnu frá því að gera Marokkó að Afríkumeistara í síðasta mánuði. Liðið tapaði þá í dramatískum úrslitaleik gegn Senegal, eftir að Brahim Diaz klúðraði vítaspyrnu eftirminnilega í lok venjulegs leiktíma.
Þar að auki stýrði hann Marokkó í undanúrslit á síðasta heimsmeistaramóti sem er besti árangur í sögu þjóðarinnar.
Afsögn Regragui kæmi því verulega á óvart og miðað við yfirlýsingu marokkóska sambandsins verður hann áfram við stjórnvölinn fram yfir HM í sumar. Marokkó byrjar HM á leik við Brasilíu 13. júní en er einnig í riðli með Skotlandi og Haítí.