Enski boltinn

Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé fram­sækin nálgun“

Sindri Sverrisson skrifar
Jose Sa gæti gert tilkall til sætis í Fantasy-liðum þó að hann sé með Wolves á botni úrvalsdeildarinnar.
Jose Sa gæti gert tilkall til sætis í Fantasy-liðum þó að hann sé með Wolves á botni úrvalsdeildarinnar. Getty/Robbie Jay Barratt

Nú er orðið ljóst að tvö lið, Arsenal og Wolves, munu spila tvo leiki í leikviku 26 í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Það er eitthvað sem Fantasy-spilarar þurfa að hafa í huga.

Í nýjasta þætti Fantasýn hlaðvarpsins var farið yfir þessi mál og menn vissulega hvattir til að hafa þrjá Arsenal-menn í sínu liði. En Albert Þór Guðmundsson gekk lengra og hvatti fólk til að skoða mögulega demanta í botnliði Wolves, eins og heyra má eftir um 45 mínútur í þættinum hér að neðan.

Eftir leikina núna um helgina mun Arsenal í leikviku 26 spila við Brentford og Wolves. Úlfarnir spila að sama skapi við Arsenal en fyrst við Nottingham Forest.

„Ég held að flestir séu þá bara að horfa á að fylla liðið sitt af Arsenal-mönnum,“ sagði Albert.

„En núna er ég að hugsa að kannski væri einn punktur að taka ekki David Raya heldur lauma inn markmanninum hjá Wolves. Hann gæti alveg sótt vörslur. Eða Mane í Wolves, og henda honum svo á bekkinn,“ sagði Albert.

Hafa má í huga að Wolves eru aðeins með 8 stig á botni deildarinnar, hafa unnið 1 leik og eru með -30 í markatölu. Og að átján ára framherjinn Mateus Mané hefur skorað tvö mörk á tímabilinu.

„Nú held ég að allir séu að velta fyrir sér hvort þú sért að tala í alvörunni,“ sagði Sindri Kamban, greinilega viss um að það kostirnir sem heilla Albert væru í raun úlfar í sauðagæru sem myndu valda skaða.

„Þetta er double gameweek. Þú byrjar með fjögur stig, ef þú spilar báða leikina,“ sagði Albert og virtist fúlasta alvara.

„En eru ekki talsvert miklar líkur á að þú fáir bara fjögur stig?“ sagði Sindri.

„Nei, nei. Ég myndi alveg íhuga það ef menn geta skipt út ódýrum sóknarmanni, og eru með þrjá Arsenal-menn, að taka inn Mane. Það er ekkert að því.“

„Ég myndi segja að þetta sé framsækin nálgun,“ sagði Sindri. Albert dró svo aðeins í land en hvatti fólk þó til að skoða það sérstaklega að setja Jose Sa í markið, fyrir aðeins 4,2 milljónir, og vera þá með þrjá útileikmenn Arsenal í sínu liði.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið