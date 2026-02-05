Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun Sindri Sverrisson skrifar 5. febrúar 2026 22:14 Mario Pasalic skoraði þriðja og síðasta mark Atalanta í kvöld. Getty/Giuseppe Cottini Atalanta sló Juventus út í 8-liða úrslitum ítalska bikarsins í fótbolta í kvöld með sannfærandi hætti, eða 3-0 sigri á heimavelli. Juve vann bikarúrslitaleiki liðanna fyrir tveimur árum og árið 2021 en nú var komið að Atalanta-mönnum að ná fram hefndum. Þeirra bíður nú undanúrslitaleikur við annað hvort Bologna eða Lazio. Gianluca Scamacca kom Atalanta yfir úr vítaspyrnu á 27. mínútu, eftir að boltinn fór í hönd Gleison Bremer. Varamennirnir Kamaldeen Sulemana og Mario Pasalic innsigluðu svo sigurinn með tveimur mörkum, á 77. og 85. mínútu. Inter er einnig komið í undanúrslit, eftir sigur gegn Torino í gærkvöld. Í næstu viku mætast svo Napoli og Como, og Bologna og Lazio. Ítalski boltinn Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Eini leikmaðurinn sem gaf boltann aldrei á EM Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Íslenski boltinn Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Uppgjörið: Valur - Haukar 34-41 | Hafnfirðingar tylla sér á toppinn Handbolti „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Beint af EM í toppslag: „Andlegi hlutinn sem ég þarf að eiga við“ Handbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport Gæti verið valinn fyrstur í nýliðavalinu en líka endað í tuttugu ára fangelsi Sport Fleiri fréttir Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun Alfons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði „Don Orri Steinn Óskarsson“ Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Sjá meira