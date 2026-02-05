Fótbolti

Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun

Sindri Sverrisson skrifar
Mario Pasalic skoraði þriðja og síðasta mark Atalanta í kvöld.
Mario Pasalic skoraði þriðja og síðasta mark Atalanta í kvöld. Getty/Giuseppe Cottini

Atalanta sló Juventus út í 8-liða úrslitum ítalska bikarsins í fótbolta í kvöld með sannfærandi hætti, eða 3-0 sigri á heimavelli.

Juve vann bikarúrslitaleiki liðanna fyrir tveimur árum og árið 2021 en nú var komið að Atalanta-mönnum að ná fram hefndum. Þeirra bíður nú undanúrslitaleikur við annað hvort Bologna eða Lazio.

Gianluca Scamacca kom Atalanta yfir úr vítaspyrnu á 27. mínútu, eftir að boltinn fór í hönd Gleison Bremer.

Varamennirnir Kamaldeen Sulemana og Mario Pasalic innsigluðu svo sigurinn með tveimur mörkum, á 77. og 85. mínútu.

Inter er einnig komið í undanúrslit, eftir sigur gegn Torino í gærkvöld. Í næstu viku mætast svo Napoli og Como, og Bologna og Lazio.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið