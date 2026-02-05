Alfons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði Sindri Sverrisson skrifar 5. febrúar 2026 21:08 Alfons Sampsted fagnaði eftir að hafa jafnað metin í 1-1. Getty/Pim Waslander Fyrstu dagar Alfonsar Sampsted hjá Go Ahead Eagles í Hollandi hafa heldur betur verið viðburðaríkir. Hann mátti spila í kvöld þrátt fyrir rautt spjald í síðasta leik og skoraði afar snoturt en óvenjulegt mark. Framherjinn Stefán Ingi Sigurðarson er nýmættur til Go Ahead Eagles, fyrir metfé frá Sandefjord, en var ekki í leikmannahópnum í bikarleik í kvöld, gegn Telstar. Telstar vann leikinn 2-1 og fer því áfram í undanúrslitin en Go Ahead er úr leik. Alfons var í byrjunarliðinu í kvöld þar sem rauða spjaldið sem hann fékk á sunnudaginn, í frumraun sinni eftir komuna frá Birmingham, veldur aðeins leikbanni í deild en ekki bikar. Alfons nýtti sér það og skoraði eina mark Go Ahead, þegar hann jafnaði metin í 1-1 á 52. mínútu en markið má sjá hér að neðan. Alfons Sampsted blijft liggen en profiteert daarna van alle vrijheid ⚽#telgae pic.twitter.com/TyaHaMFV37— ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2026 Markið var ansi óvenjulegt en Alfons hafði legið eftir á vellinum, eftir samstuð, og var rétt að komast á fætur aftur þegar boltinn barst fljótt aftur fram og hann komst í dauðafæri. Það færi kláraði Alfons af stakri snilld eins og sjá má hér að ofan. Næsti leikur Go Ahead er aftur gegn Telstar á sunnudaginn en þá í hollensku úrvalsdeildinni. Þar verður Alfons að taka út leikbann vegna rauða spjaldsins sem hann fékk síðasta sunnudag, eftir tvö gul spjöld í 1-1 jafntefli við Volendam. Stefán Ingi gæti hins vegar þreytt frumraun sína á sunnudaginn. Hollenski boltinn Tengdar fréttir Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig Stefán Ingi Sigurðarson ætlar ekki að láta háan verðmiða trufla sig hjá nýju félagi í hollensku úrvalsdeildinni, sem þessi hávaxni framherji hefur lengi heillast af. 5. febrúar 2026 10:30 Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Eini leikmaðurinn sem gaf boltann aldrei á EM Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Íslenski boltinn Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Uppgjörið: Valur - Haukar 34-41 | Hafnfirðingar tylla sér á toppinn Handbolti „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Beint af EM í toppslag: „Andlegi hlutinn sem ég þarf að eiga við“ Handbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport Gæti verið valinn fyrstur í nýliðavalinu en líka endað í tuttugu ára fangelsi Sport Fleiri fréttir Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun Alfons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði „Don Orri Steinn Óskarsson“ Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Sjá meira