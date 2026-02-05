Fótbolti

Al­fons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði

Sindri Sverrisson skrifar
Alfons Sampsted fagnaði eftir að hafa jafnað metin í 1-1.
Alfons Sampsted fagnaði eftir að hafa jafnað metin í 1-1. Getty/Pim Waslander

Fyrstu dagar Alfonsar Sampsted hjá Go Ahead Eagles í Hollandi hafa heldur betur verið viðburðaríkir. Hann mátti spila í kvöld þrátt fyrir rautt spjald í síðasta leik og skoraði afar snoturt en óvenjulegt mark.

Framherjinn Stefán Ingi Sigurðarson er nýmættur til Go Ahead Eagles, fyrir metfé frá Sandefjord, en var ekki í leikmannahópnum í bikarleik í kvöld, gegn Telstar.

Telstar vann leikinn 2-1 og fer því áfram í undanúrslitin en Go Ahead er úr leik.

Alfons var í byrjunarliðinu í kvöld þar sem rauða spjaldið sem hann fékk á sunnudaginn, í frumraun sinni eftir komuna frá Birmingham, veldur aðeins leikbanni í deild en ekki bikar.

Alfons nýtti sér það og skoraði eina mark Go Ahead, þegar hann jafnaði metin í 1-1 á 52. mínútu en markið má sjá hér að neðan.

Markið var ansi óvenjulegt en Alfons hafði legið eftir á vellinum, eftir samstuð, og var rétt að komast á fætur aftur þegar boltinn barst fljótt aftur fram og hann komst í dauðafæri. Það færi kláraði Alfons af stakri snilld eins og sjá má hér að ofan.

Næsti leikur Go Ahead er aftur gegn Telstar á sunnudaginn en þá í hollensku úrvalsdeildinni. Þar verður Alfons að taka út leikbann vegna rauða spjaldsins sem hann fékk síðasta sunnudag, eftir tvö gul spjöld í 1-1 jafntefli við Volendam. Stefán Ingi gæti hins vegar þreytt frumraun sína á sunnudaginn.

Hollenski boltinn

