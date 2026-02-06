Brasilíumaðurinn Casemiro er á kveðjutímabili sínu hjá Manchester United. Hann ræddi við Kjartan Atla Kjartansson um nýja stjórann sinn, dásamaði Kobbie Mainoo og Bruno Fernandes, og veitti innsýn í það hvernig er að spila fyrir 200 milljóna boltaóða þjóð á HM.
Casemiro og félagar spila mikilvægan leik við Tottenham í hádeginu á morgun þar sem sigur kæmi þeim þét á eftir Aston Villa og Manchester City, og níu stigum á eftir toppliði Arsenal.
Viðtalið má sjá í spilaranum hér að neðan.
Casemiro er á sínu fjórða tímabili með United. Hann hefur ekki verið eins sigursæll með liðinu eins og þegar hann rakaði inn titlum með Real Madrid en þó unnið bæði enska bikarinn og deildabikarinn, á stormasömum tímum í sögu United.
Nú er hann kominn með fjórða aðalþjálfarann á fjórum árum hjá United, Michael Carrick, sem byrjað hefur frábærlega með þremur sigrum í röð.
„Það er auðvitað mikill heiður að vinna með svona manni sem að vann allt sem hægt var að vinna á sínum ferli, og er goðsögn hjá félaginu. Hann er auðvitað fyrrverandi leikmaður sem getur miðlað af reynslu sinni og skilur hvernig hlutirnir virka. Fyrir mér er mikilvægast að hann er fyrrverandi leikmaður félagsins og þekkir allt hér. Hann veit allt um hvað Manchester United snýst.“
„Það er vissulega skammur tími liðinn og hann [Carrick] er að reyna að komast inn í hlutina. Það er annar mikilvægur leikur handan við hornið en fyrir mér er mikilvægast að hann er öllum hnútum kunnugur hérna. Hann veit nú þegar hvernig félagið virkar, og hvernig leikmenn og stuðningsmenn vilja að liðið spili. Svo það er ekkert sem kemur honum á óvart og hann þekkir líka deildina afar vel,“ sagði Casemiro.
Casemiro hefur spilað mikið með Bruno Fernandes á miðjunni hjá United. Þeir tala sama tungumálið og Brasilíumaðurinn nýtur þess að spila með þessum portúgalska liðsfélaga sem hefur verið sérstaklega duglegur að leggja upp mörk að undanförnu:
„Það er ekkert nýtt í þessu því Bruno hefur verið að gera þetta stöðugt í gegnum árin. Frá því að hann kom til United hefur hann verið einn áhrifaríkasti leikmaður liðsins. Fyrir mér er hann enn mikilvægasti leikmaðurinn, sérstaklega í sóknarleik liðsins.
Við verðum að njóta þess á meðan við höfum hann, nýta hann sem best og færa honum boltann í sem bestri stöðu því hann er stórkostlegur leikmaður. Og ég held að tölurnar tali sínu máli því hann ber liðið áfram, hjálpar öðrum og er alltaf til staðar. Við eigum að njóta núna því það er erfitt að fá leikmenn í svona gæðaflokki sem hjálpa okkur og gefa sig alla fyrir liðið,“ sagði Casemiro.
Kobbie Mainoo hefur einnig spilað með honum á miðjunni að undanförnu, eftir að hafa verið aftarlega í goggunarröðinni hjá Rúben Amorim.
„Það kemur ekki á óvart að Kobbie eigi góðan leik því þegar allt kemur til alls þá hefur hann þegar sýnt og sannað að hann er frábær leikmaður. En við megum ekki setja of mikla pressu á hann því hann er ungur leikmaður og það er eðlilegt að hann eigi hæðir og lægðir. En hann hefur þegar sýnt að hann er toppleikmaður, ekki bara hér heldur með enska landsliðinu.
Við verðum að nýta sem best svona leikmenn, með svona gæði, en á sama tíma að vernda hann. Þegar menn eru hjá United þá er alltaf pressa á öllum, það er ekkert nýtt, og sérstaklega fyrir hann sem hefur sýnt heiminum hvað hann getur. En ég held að við megum ekki setja of mikla pressu á hann og verðum að hjálpa honum að halda ró og spila sinn leik, sinn fótbolta, því hann er leikmaður sem Manchester United gæti átt í mörg ár. Þeir eru hér með frábæran leikmann til næstu tíu ára,“ sagði Casemiro.
Þegar tímabilinu lýkur má ætla að risastór stund bíði miðjumannsins, sjálft heimsmeistaramótið í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Þar bíður titill sem Casemiro vantar í safnið.
„Fótbolti er allt sem við eigum í Brasilíu. Þetta er ástríða sem hreyfir við allri þjóðinni. Þetta er mikilvægasta íþróttin og allir gera hvað þeir geta til að sjá leiki, spila leiki. Þarna er mesta ástríðan. Og varðandi HM þá er það keppni sem setur þjóðfélagið á hliðina. Það búa allir til tíma til þess að sjá landsliðið spila. Við erum 200 milljóna manna þjóð og allt stoppar þegar það er leikur á HM.“