Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 8. febrúar 2026 14:02 Sigurbjörg Sæunn segir ekki koma til greina að lyfjafræðingar verði látnir bera persónulega ábyrgð með þeim hætti sem lagt er til og segir að ef ekki rætist úr verði lyfjafræðingar einfaldlega að neita að afgreiða sum lyf. Vísir/Vihelm Lyfjafræðingar eru margir hverjir afar ósáttir við breytingar sem til stendur að gera á lögum um sjúkratryggingar en frumvarp þess efnis er nú í meðförum þingsins. Sérstaklega eru gerðar athugasemdir við 24. grein frumvarpsins sem þeir segja að feli í sér verulega og óásættanlega breytingu á ábyrgð lyfjafræðinga. Lyfjafræðingafélag Íslands sendi á dögunum áskorun til félaga sinna þar sem þeir eru hvattir til að búa sig undir aðgerðir verði breytingarnar samþykktar á Alþingi óbreyttar. Breytingunum virðist vera ætlað að sporna við lyfjamisnotkun og svartamarkaðsbraski en í greininni umdeildu segir: „Leiði brot gegn reglum eða fyrirmælum um þjónustu eða afhendingu lyfja eða annarra vara til ofgreiðslna sjúkratryggingastofnunarinnar er stofnuninni heimilt að krefjast endurgreiðslu úr hendi viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns eða þjónustuveitanda" Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands segir að Lyfjafræðingar geti ekki borið persónulega ábyrgð á kerfi sem þeir hafa ekki stjórn á. „Það er hægt að stunda svokallað læknaráp, þar sem sjúklingar rápa á milli lækna og fá óteljandi lyfjaávísanir. Læknarnir eiga að sjá þetta en mér finnst og fremst að lyfjafræðingar þurfi að hafa þessa yfirsýn þannig að þegar viðkomandi kemur í apótek þá geti þeir séð heildarmeðferðina og hvort viðkomandi hafi verið að leysa ávísunina út skömmu áður í öðru apóteki," segir Sigurbjörg. Þessi tæki standi lyfjafræðingum ekki til boða og á meðan svo er, segir Sigurbjörg, kemur ekki til greina að gera lyfjafræðinga persónulega ábyrga eins og gert er með breytingunum á frumvarpinu nú. Og hún boðar aðgerðir ef frumvarpið fer í gegn óbreytt: „Þá verðum við bara að fara að hætta að afgreiða þessi lyf sem er verið að selja á svörtum markaði." Sigurbjörg segir að allskyns lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði hér á landi, þar sé meðal annars um að ræða þyngdarstjórnunarlyf, ADHD-lyf, sterk verkjalyf og svefnlyf svo eitthvað sé nefnt. „Ef markmiðið er hreinlega að fækka lyfjafræðingum í landinu þá er þetta mjög góð leið," segir Sigurbjörg og bætir við: „En ef markmiðið er að sporna gegn misnotkun lyfja þá eru til margar betri leiðir sem við erum tilbúin til að vinna að í samvinnu við ráðuneytið og embætti Landlæknis," segir Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Frumvarpsdrögin umdeildu má sjá hér. Lyf