Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Lovísa Arnardóttir skrifar 5. febrúar 2026 11:18 Starfsfólk borgarinnar fylgist náið með fólki en fólk er einnig hvatt til að láta vita af veikindum í 1700. Vísir/Ívar Fannar og Reykjavíkurborg Tilkynnt hefur verið um tíu einstaklinga sem borðuðu mat sem mögulega var sýktur af listeríu á þriðjudag í síðustu viku og hafa verið með væg einkenni frá meltingarvegi. Ekki er vitað hvort veikindin tengist listeríu. Engin staðfest veikindi hafa verið vegna listeríu. „Starfsfólk í heimaþjónustu, á félagsmiðstöðvum og í þjónustuíbúðum er á vaktinni og hvetur fólk til að bregðast við finni það fyrir einkennum. Fólk er hvatt til að hafa samband við netspjall Heilsuveru, hringja í síma 1700 eða leita á heilsugæslu. Einkenni geta verið mild flensueinkenni, vöðvaverkir, hiti og stundum ógleði og niðurgangur," segir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, í svari til fréttastofu. Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi var lokað á mánudag eftir að bakterían Listeria monocytogenes fannst þar við reglubundna sýnatöku í salati sem framreitt var á þriðjudag í síðustu viku. Á Vitatorgi eru framleiddar meira en 900 máltíðir á degi hverjum sem fara ýmist í heimsendingu eða eru bornar fram í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum velferðarsviðs. Félagsmiðstöðvarnar sækja aðallega aldraðir. Fram kom í viðtali við Rannveigu fyrr í vikunni að sýkingin hafi verið staðfest síðasta laugardag og svo ákveðið í kjölfarið, í samráði við heilbrigðiseftirlit, að loka eldhúsinu. Borgarráð samþykkti svo nýlega að fara í framkvæmdir í eldhúsinu og hefur þeim verið flýtt samhliða. Eldhúsinu verður því lokað þar til þeim er lokið. Á meðan ætlar Reykjavíkurborg að leita til einkaaðila til að elda mat fyrir fólk í heimaþjónustu og í félagsmiðstöðvum. „Það stendur yfir vinna við það að fá einkaaðila til að elda. Það er ekki hægt að segja frá því að svo stöddu hver mun framleiða matinn," segir Rannveig í svari.