Úr fjöl­miðlum í dýraverndarmál

Kjartan Kjartansson skrifar
Margrét Marteinsdóttir starfaði á Ríkisútvarpinu um árabil og síðar á Heimildinni.
Dýraverndarsamband Íslands hefur ráðið Margréti Marteinsdóttur, fyrrverandi fjölmiðlakonu, sem fulltrúa sinn. Ráðning hennar er sögð eiga að efla frekar baráttu fyrir velferð dýra á landinu.

Margrét starfaði á Ríkisútvarpinu í sextán ár, meðal annars sem varafréttastjóri, yfirmaður íþróttadeildar og síðar dægurmáladeildar. Hún var í hópi nokkurra starfsmanna sem var sagt upp störfum hjá Heimildinni í niðurskurði þar síðasta sumar.

Í tilkynnningu Dýraverndarsambandsins kemur fram að Margrét hafi þegar hafið störf.

Sambandið beitir sér löggjöf og eftirliti með velferð dýra. Það var stofnað árið 1914.

