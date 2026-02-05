Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Kjartan Kjartansson skrifar 5. febrúar 2026 08:51 Margrét Marteinsdóttir starfaði á Ríkisútvarpinu um árabil og síðar á Heimildinni. Aðsend Dýraverndarsamband Íslands hefur ráðið Margréti Marteinsdóttur, fyrrverandi fjölmiðlakonu, sem fulltrúa sinn. Ráðning hennar er sögð eiga að efla frekar baráttu fyrir velferð dýra á landinu. Margrét starfaði á Ríkisútvarpinu í sextán ár, meðal annars sem varafréttastjóri, yfirmaður íþróttadeildar og síðar dægurmáladeildar. Hún var í hópi nokkurra starfsmanna sem var sagt upp störfum hjá Heimildinni í niðurskurði þar síðasta sumar. Í tilkynnningu Dýraverndarsambandsins kemur fram að Margrét hafi þegar hafið störf. Sambandið beitir sér löggjöf og eftirliti með velferð dýra. Það var stofnað árið 1914. Fjölmiðlar Dýr Félagasamtök Vistaskipti Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Innlent „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Innlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Innlent Fleiri fréttir Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stófellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Þriggja bíla árekstur við Sprengisand „Þetta er sárara en tárum taki“ Reyndi að sækja gras en fékk gervigras Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Sjá meira