Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úr­slita­leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnurstjóri Manchester City, ræðir við Marc Guehi í fyrsta leik hans með félaginu.
Pep Guardiola, knattspyrnurstjóri Manchester City, ræðir við Marc Guehi í fyrsta leik hans með félaginu. Getty/Ed Sykes

Manchester City mun óska eftir sérstöku leyfi frá ensku deildinni til að Marc Guéhi fái að spila í úrslitaleik Carabao-bikarsins en Pep Guardiola talaði um þetta eftir sigurinn á Newcastle í undanúrslitunum í gær.

City tryggði sér sæti gegn Arsenal á Wembley í mars með 5-1 samanlögðum sigri á Newcastle í tveimur leikjum.

Guéhi var ekki löglegur til að spila í gær og eftir leikinn sagði Guardiola að það væri „erfitt að skilja“ regluna sem mun einnig koma í veg fyrir að þessi 25 ára leikmaður spili í úrslitaleiknum þar sem hann var ekki skráður fyrir fyrri undanúrslitaleikinn.

Antoine Semenyo, sem einnig var keyptur í janúar, verður löglegur þar sem hann kom frá Bournemouth fyrir fyrri undanúrslitaleikinn á St James' Park þann 13. janúar.

Vonandi sendum við bréf

„Vonandi getum við sannfært Carabao-bikarinn (EFL) um að Marc fái að spila í úrslitaleiknum,“ sagði Guardiola.

„Ég skil ekki af hverju hann getur ekki spilað í úrslitaleiknum. Vonandi sendum við bréf,“ sagði Guardiola.

„Þú kaupir leikmann fyrir mikla peninga og hann getur ekki spilað vegna reglu sem ég skil ekki. Vonandi geta þeir breytt því. Það er erfitt að skilja þetta,“ sagði Guardiola.

Á meðan Semenyo gat spilað í báðum leikjunum gegn Newcastle var Guéhi ólöglegur í seinni leiknum þrátt fyrir að hafa þegar spilað tvo leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir nýja félagið sitt eftir félagaskiptin frá Crystal Palace.

Af hverju ekki?

Guardiola viðurkenndi að hann byndi ekki miklar vonir við að enski varnarmaðurinn fengi að spila gegn Arsenal þann 22. mars, en hann hefur beðið stjórnendur City um að reyna.

„Ég sagði við félagið að þeir yrðu að spyrja, hiklaust,“ sagði hann.

„Marc getur ekki spilað seinni leikinn því hann spilaði ekki þann fyrri. Og Antoine kom fyrir þann fyrri svo hann gat spilað. Og nú er það úrslitaleikurinn. Af hverju ætti hann ekki að spila? Af hverju ekki? Við borgum launin hans, hann er okkar leikmaður,“ sagði Guardiola.

