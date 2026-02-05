Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. febrúar 2026 11:01 Pep Guardiola, knattspyrnurstjóri Manchester City, ræðir við Marc Guehi í fyrsta leik hans með félaginu. Getty/Ed Sykes Manchester City mun óska eftir sérstöku leyfi frá ensku deildinni til að Marc Guéhi fái að spila í úrslitaleik Carabao-bikarsins en Pep Guardiola talaði um þetta eftir sigurinn á Newcastle í undanúrslitunum í gær. City tryggði sér sæti gegn Arsenal á Wembley í mars með 5-1 samanlögðum sigri á Newcastle í tveimur leikjum. Guéhi var ekki löglegur til að spila í gær og eftir leikinn sagði Guardiola að það væri „erfitt að skilja“ regluna sem mun einnig koma í veg fyrir að þessi 25 ára leikmaður spili í úrslitaleiknum þar sem hann var ekki skráður fyrir fyrri undanúrslitaleikinn. Antoine Semenyo, sem einnig var keyptur í janúar, verður löglegur þar sem hann kom frá Bournemouth fyrir fyrri undanúrslitaleikinn á St James' Park þann 13. janúar. Vonandi sendum við bréf „Vonandi getum við sannfært Carabao-bikarinn (EFL) um að Marc fái að spila í úrslitaleiknum,“ sagði Guardiola. „Ég skil ekki af hverju hann getur ekki spilað í úrslitaleiknum. Vonandi sendum við bréf,“ sagði Guardiola. „Þú kaupir leikmann fyrir mikla peninga og hann getur ekki spilað vegna reglu sem ég skil ekki. Vonandi geta þeir breytt því. Það er erfitt að skilja þetta,“ sagði Guardiola. Á meðan Semenyo gat spilað í báðum leikjunum gegn Newcastle var Guéhi ólöglegur í seinni leiknum þrátt fyrir að hafa þegar spilað tvo leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir nýja félagið sitt eftir félagaskiptin frá Crystal Palace. Af hverju ekki? Guardiola viðurkenndi að hann byndi ekki miklar vonir við að enski varnarmaðurinn fengi að spila gegn Arsenal þann 22. mars, en hann hefur beðið stjórnendur City um að reyna. „Ég sagði við félagið að þeir yrðu að spyrja, hiklaust,“ sagði hann. „Marc getur ekki spilað seinni leikinn því hann spilaði ekki þann fyrri. Og Antoine kom fyrir þann fyrri svo hann gat spilað. Og nú er það úrslitaleikurinn. Af hverju ætti hann ekki að spila? Af hverju ekki? Við borgum launin hans, hann er okkar leikmaður,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Íslenski boltinn Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Fótbolti Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Enski boltinn Fleiri fréttir Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjá meira