Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af á­settu ráði

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
 Jeremy Jacquet klárar tímabilið með Stade Rennais en hjálpar ekki Liverpool strax í miðvarðarvandræðum sínum.
Franski varnarmaðurinn Jérémy Jacquet verður ekki leikmaður Liverpool fyrr en í júlí. Liverpool og Rennes höfðu að sögn fjölmargar ástæður til að samþykkja sextíu milljóna punda samning en seinka komu hans um hálft ár. Sú helsta var vilji enska úrvalsdeildarliðsins til að forðast að brjóta fjármálareglur.

Kaupin á Jacquet voru langstærsti samningurinn sem gerður var á lokadegi félagaskiptagluggans af nokkru úrvalsdeildarfélagi en þrátt fyrir augljósa þörf fyrir varnarstyrkingu verður þessi hæfileikaríki miðvörður ekki formlega leikmaður Liverpool fyrr en á tímabilinu 2026–27. Þetta fyrirkomulag var gert með útgjöld síðasta sumars í huga.

Eyddu stórfé fyrir tímabilið

Eigendur Liverpool eyddu stórfé fyrir tímabilið 2025–26 og lögðu meira en 450 milljónir punda í fjölda nýrra leikmanna þar sem þeir slógu breska félagaskiptametið ekki einu sinni, heldur tvisvar.

Liverpool var í aðstöðu til að stunda svo áköf viðskipti og samt fylgja hagnaðar- og sjálfbærnireglum (PSR) ensku úrvalsdeildarinnar vegna lítilla útgjalda á fyrri árum og mikilla verðlaunafjártekna frá sigri sínum í ensku úrvalsdeildinni.

Með því að seinka staðfestingu á samningi Jacquet getur Liverpool fært sextíu milljóna punda gjald hans í bækur fyrir tímabilið 2026–27, eins og L'Équipe greinir frá.

Næstdýrasti miðvörður Liverpool frá upphafi

Hefði samningurinn gengið í gegn í janúar hefði Rennes einnig búist við að minnsta kosti einni afborgun af gjaldinu fyrir næstdýrasta miðvörð Liverpool frá upphafi. Nú er hægt að fresta þeim greiðslum til næsta tímabils og nýs reikningsárs.

Seinkun Jacquet gagnast Rennes augljóslega mest þar sem þeir fá að halda besta varnarmanni sínum í sex mánuði í viðbót. „Við sömdum um félagaskiptin, fengum þá upphæð sem félagið sóttist eftir, við virtum ósk leikmannsins og við höfum hann það sem eftir er af tímabilinu,“ sagði stjórinn Habib Beye. „Þetta er veruleiki markaðarins. Við höfum einfaldlega ekki burði til að berjast til að halda honum.“

Hefði Liverpool gengið frá félagaskiptum Jacquet í janúar og lánað hann aftur til Rennes hefði þátttaka hans það sem eftir var af tímabilinu komið með fyrirvörum.

