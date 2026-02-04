Framsóknarfélag Akureyrar og nágrennis kærði í dag viðburð sem kvennahreyfing Framsóknar hefur boðað með Lilju Alfreðsdóttur formannsframbjóðanda til siðanefndar flokksins. Fundurinn fer fram nokkrum dögum fyrir flokksþing þar sem næsti formaður verður valinn.
Akureyri.net greinir frá þessu en Thea Rut Jónsdóttir, formaður Framsóknarfélags Akureyrar og nágrennis, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður og þingmaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi, sækist einnig eftir því að taka við sem formaður á flokksþinginu sem hefst 14. febrúar. Umræddur viðburður með Lilju á Vinnustofu Kjarvals í miðborg Reykjavíkur er boðaður 10. febrúar.
Thea segir það skipta máli í þessu samhengi að Konur í Framsókn, skipuleggjandi viðburðarins, sé landssamband innan Framsóknar. „Því fannst okkur þetta örlítið alvarlegra en ella.“
„Þetta er stærri eining heldur en Framsóknarfélögin og þetta bara á ekki heima þarna.“
Hún segir stjórn Framsóknarfélagsins á Akureyri telja þetta brjóta í bága við siðareglur flokksins og þá helst grein um hlutlægni sem inniheldur eftirfarandi: „Óheimilt er að misnota stöðu í eigin þágu eða annarra. Kjörnir fulltrúar, eiga í hvívetna að gæta þess að fara vel með hlutverk sitt.“
Thea líkir þessu við það að félag eldri borgara innan flokksins væri með viðburð þar sem einungis Ingibjörg kæmi fram.
Í færslu sem Konur í Framsókn deila á Facebook er viðburðurinn með Lilju auglýstur með eftirfarandi hætti: „Hlökkum til að sjá ykkur í Fantasíu á Vinnustofu Kjarvals þriðjudaginn 10. febrúar. Staðan í alþjóðamálum og hér á norðurslóðum rædd. Hver er staða Íslands og hvar er okkur best borgið í breyttri heimsmynd? Kalt og freyðandi á meðan birgðir endast og Happy Hour tilboð á barnum.“
Í athugasemdum undir Facebook-færslunni má sjá fleiri gagnrýna viðburð landssambandsins Konur í Framsókn. Þeirra á meðal er Gunnar Ásgrímsson, formaður Sambands ungra Framsóknarmanna.
„Ég verð nú að segja að mér finnst ofboðslega ósmekklegt að Konur í Framsókn ætli að halda viðburð með annan formannsframbjóðanda í fyrirrúmi nokkrum dögum fyrir flokksþing. Nú væri best ef að KíF sæi sóma sinn í því að bíða með viðburðinn, sem mætti telja sem stuðning við annan frambjóðanda umfram hinn, þar til eftir flokksþing. Það að halda hann fyrir flokksþing gerir ekkert nema skapa sundrung innan flokksins,“ skrifar Gunnar sem er úr Norðvesturkjördæmi.
Thea tekur í sama streng.
„Þau eru ekki að spila leikinn eins og á að spila leikinn,“ segir hún. „Ef þessi viðburður hefði verið helgina eftir flokksþing eða í mars eða bara hvenær sem er, þá hefði enginn sagt neitt við þessu.“
Gæta verði jafnræðis milli frambjóðenda til formanns. Þá sé mikilvægt að flokkurinn standi saman og að allir geti unnið saman eftir kosningar.
„Það er svona pínu verið að troða fólki í einhverjar fylkingar sem er ekki sniðugt. Og hvort sem ég styð Ingibjörgu eða ekki, þá er þetta bara prinsipp. Við brjótum ekki siðareglur.“
Stjórn Framsóknarfélags Akureyrar og nágrennis vonast til að fá fljótlega viðbrögð við kærunni frá siðanefnd flokksins enda skammur tími til stefnu.
