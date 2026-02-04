Skipverji á erlendu fiskiskipi var fluttur á sjúkrahús í Reykjavík eftir að vír slitnaði um borð og hafnaði á brjóstkassa hans. Slysið varð á úthafi vestur af Íslandi.
Landhelgisgæslan greinir frá því í tilkynningu að skipstjóri skipsins hafi í gær haft samband við stjórnstöð Landhelgisgæslunnar og óskað eftir aðstoð. Skipið var þá statt um 450 sjómílur vestur af Reykjavík, töluvert fyrir utan íslenska efnahagslögsögu. Haft var samband við björgunarmiðstöðin í Nuuk á Grænlandi en engin björgunarþyrla reyndist tiltæk á austurströnd landsins.
SKipstjórinn var beðinn um að sigla í átt að Íslandi og inn í íslenska efnahagslögsögu svo unnt yrði að senda þyrlu til móts við skipið. Þyrlusveitin var kölluð út sem og áhöfnin á TF-SIF eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar eins og venja er þegar útköll berast svo langt á hafi úti.
Á fimmta tímanum í dag kom áhöfn flugvélarinnar að skipinu og fór yfir móttöku þyrlu með skipstjóra og gaf leiðbeiningar fyrir flutning þess slasaða um borð í þyrluna. Laust fyrir klukkan fimm kom áhöfnin á TF-GRO þyrlu Landhelgisgæslunnar á staðinn og hóf hífingar um 170 sjómílum vestur af Garðskaga sem gengu vel.
Að því búnu var flogið með þann slasaða til Reykjavíkur en þyrlusveitin lenti á Reykjavíkurflugvelli á sjöunda tímanum. Þar beið sjúkrabíll og flutti þann slasaða á Landspítalann.