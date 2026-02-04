Barn á yngri deild leikskólans Bakkaborgar í Breiðholti í Reykjavík var skilið eitt eftir síðdegis á mánudag þegar starfsfólk fór heim. Talið er að barnið hafi verið eitt úti í um fimm mínútur áður en faðir þess kom að sækja það.
Samskiptastjóri Reykjavíkurborgar segir málið litið alvarlegum augum og búið sé að breyta verklagi á leikskólanum til að reyna að koma í veg fyrir að slíkt komi fyrir aftur. Mistök hafi verið gerð við skráningu barnanna og þau óvart öll verið skráð út í lok dags.
Hún hefur ekki upplýsingar um aldur barnsins en það er á einni af yngri deildunum leikskólans. Mbl.is greindi fyrst frá.
„Að sjálfsögðu tökum við þetta mjög alvarlega og okkur þykir þetta alveg ótrúlega leiðinlegt. Þetta er ekki eins og við viljum hafa það. Við munum fara yfir öll þessi mál til að passa að þetta gerist ekki aftur. Því miður geta svona mál komið upp en það er að sjálfsögðu aldrei ásættanlegt,“ segir Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, samskiptastjóri borgarinnar, í samtali við fréttastofu.
Eva segir gott veður hafa verið á mánudag og mikill fjöldi barna um tíma verið á leikvellinum við skólann ásamt foreldrum sínum.
„Samkvæmt skráningu leit út fyrir að öll börn hafi verið sótt og starfsmaður lokar leikskólanum.“ Eftir því sem þau best viti hafi liðið um fimm mínútur þangað til faðir kom að barni sínu einu á leikvellinum.
Eva tekur fram að leikvöllurinn hafi verið lokaður þegar faðirinn kom á staðinn. Sá hafi strax látið starfsfólk leikskólans vita.
„Leikskólastjóri hefur strax samband við fagstjóra leikskóla í hverfinu sem hefur samband við skrifstofustjóra og það er haft samband við foreldrið.“ Málið hafi svo verið unnið áfram með foreldrinu.
Eftir atvikið stendur til að halda betur utan um það hvenær börn koma á leikskólann og þau svo sótt.
„Það var farið yfir alla ferla. Það er verið að skoða einhverjar leiðir til að foreldrar fái meldingu þegar börn eru skráð inn og út svo það fari ekki á milli mála.“
Þá verði passað upp á það að tveir starfsmenn muni fara yfir leiksvæðið við Bakkaborg í lok dags til að tryggja að öll börn séu farin heim. Stjórnendur Bakkaborgar hafa greint foreldrum frá atvikinu og tilkynnt þeim um breytt verklag. Í póstinum eru foreldrar beðnir um að dvelja ekki lengur í garðinum en þörf er á eftir að barn er sótt, að því er fram kemur í frétt Mbl.is. Erfitt geti verið að átta sig á því hvort öll börn hafi verið sótt ef margir eru á lóðinni.
„Sem betur fer varð enginn skaði en það verður farið yfir þetta nákvæmlega og farið yfir þetta með öðrum leikskólum líka til þess að koma í veg fyrir að svona lagað geti nokkurn tímann gerst aftur,“ segir Eva.