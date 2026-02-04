„Ég er bara gjörsamlega harmi slegin og maður getur varla tjáð sig öðruvísi en að fara að gráta. Þetta er að gerast alveg til 2002. Þarna er þetta að eiga sér stað í 27 ár. Hvar var þetta kerfi? Hvar hefur þetta kerfi verið eiginlega?“
Þetta segir barnamálaráðherra um raunir manna sem greina frá því að hafa verið beittir grófu ofbeldi yfir langt skeið á meðan þeir voru ungir í fóstri í sveitabæ á Suðurlandi. Kerfið hafi brugðist drengjunum sem hún lýsir sem hetjum.
Fjallað var um mál mannanna í Kveik í gær sem voru ungir sendir á bæinn Bakkakot. Barnaverndaryfirvöld sendu börn á bæinn í tæpa þrjá áratugi. Níu menn hafa stigið fram og lýst grófu ofbeldi. Krefjast þeir rannsóknar og bóta frá hinu opinbera.
Einn mannanna, Sigurður Ívar Sölvason, sagði í samtali við Kveik að hann hafi einu sinni verið sleginn svo fast að hann hafi flogið í gólfið. Sum börn sem dvöldu í Bakkakoti bjuggu þar allan ársins hring en önnur dvöldu í skemmri tíma. Viðmælendur Kveiks sögðu að þau börn sem dvöldu þar allt árið hafi hlotið verri meðferð en hin.
„Ég veit bara það að núna í dag er miklu meira eftirlit og ég mun sérstaklega skoða hvar í rauninni er verið að vista börn og hvernig þeim úrræðum er háttað og þetta er, þetta er sárara en tárum taki,“ segir Inga Sæland barnamálaráðherra. Hún ræddi málið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
„Þessir menn eru algjörar hetjur, þetta hefur haft djúpstæð áhrif og fyrir einhverja þeirra þannig að þeir hafa í rauninni gjörsamlega bugast í sinni tilveru eins og við sjáum og ég á bara erfitt með að tala um þetta,“
Sveitabærinn Bakkakot er á Rangárvöllum, á milli Hellu og Hvolsvallar. Þangað var fjöldi barna sendur í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002, að því er fram kom í umfjöllun RÚV. Mest voru það barnaverndarnefndir sem sendu börn á bæinn en einnig voru dæmi um að foreldrar gerðu það.
Í Kveik í gær stigu fimm menn fram í fyrsta skipti og lýstu miklu ofbeldi sem þeir segjast hafa orðið fyrir sem börn á bænum allt til ársins 2002. Það hafi fyrst og fremst verið bóndakonan á bænum sem hafi beitt þá ofbeldi, ýmist líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi.
„Mér finnst þetta svo ómennskt eitthvað. Að ráðast svona á börn sem eiga bágt fyrir. Ég bara skil ekki svona,“ segir Inga um málið.
Fréttin er í vinnslu.