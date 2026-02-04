Reyndi að sækja gras en fékk gervigras

Þrítugur serbneskur karlmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots með því að sækja tvo pakka á pósthús, sem hann hélt að innhéldu samtals 2,5 kíló af maríhúana.
Þetta kemur fram í fyrirkalli og ákæru, sem birt voru í Lögbirtingablaðinu í dag. Það er gert þegar ekki tekst að birta ákæru fyrir manni á hefðbundinn hátt.
Í fyrirkallinu er maðurinn kvaddur til að koma fyrir dóm þann 10. mars, hlýða á ákæru, halda uppi vörnum og sæta dómi.
Sæki hann ekki þing, við þingfestingu máls eða á síðari stigum þess, megi hann búast við því að fjarvist hans verði metin til jafns við það að hann viðurkenni að hafa framið brot það sem hann er ákærður fyrir og dómur verði lagður á málið að honum fjarstöddum.
Í ákærunni segir að maðurinn hafi í desember árið 2024 sótt og gert tilraun til að taka við tveimur póstsendingum sem innihéldu alls rétt tæplega 2,5 kíló af maríhúana, sem annars vegar hafi komið með póstsendingu til Íslands þann 3. desember og hins vegar póstsendingu sem kom til Íslands þann 18. desember.
Lögregla hafi lagt hald á fíkniefnin í póstmiðstöðinni að Stórhöfða 32 í Reykjavík og skipt þeim út fyrir gerviefni. Maðurinn hafi sótt póstsendingarnar í póstmiðstöðina, veitt þeim viðtöku og gengið með þær út á bifreiðastæði við póstmiðstöðina þar sem hann var handtekinn.