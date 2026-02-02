Alríkissaksóknari sem lagði til árið 2007 að Jeffrey Epstein yrði ákærður í 32 liðum, sagði meðal annars að Epstein hefði hótað einu fórnarlamba sinna, sextán ára stúlku, og sagt að „slæmir hlutir“ gætu komið fyrir hana, ef hún talaði við yfirvöld. Hann var þá sakaður um að hafa brotið á fjölda stúlkna og ungra kvenna yfir sex ára tímabil.
Þetta kemur fram í ákærudrögum saksóknarans sem opinberuð voru sem hluti af Epstein-skjölunum svokölluðu á föstudaginn. Þar eru dregnir fram hinir ýmsu glæpir sem Epstein var sakaður um á þessum tíma.
Áhugasamir geta séð drögin hér á vef dómsmálaráðuneytisins. Þau eru 56 blaðsíður að lengd.
Mikil eftirvænting hefur ríkt eftir þessu skjali í þeirri von að það myndi varpa frekara ljósi á mjög svo umdeilt samkomulag sem Epstein gerði árið 2008.
Áður en hann var ákærður af alríkisstjórn Bandaríkjanna, gerði Epstein þó mjög svo umdeilt samkomulag við Alexander Acosta, sem var þá einnig alríkissaksóknari í Flórída. Það samkomulag fól í sér að hann þurfti að gangast við tveimur ríkisákærum og að sitja í lágmarksöryggisfangelsi í einungis þrettán mánuði. Þannig komst hann einnig hjá alvarlegri alríkisákæru.
Einnig stöðvaði samkomulagið rannsókn Alríkislögreglu Bandaríkjanna og fól í sér að ekki væri hægt að ákæra einhverja af mögulegum samverkamönnum hans.
Acosta varð atvinnumálaráðherra á fyrra kjörtímabili Donalds Trump en sagði af sér eftir að samkomulagið við Epstein komst í umræðuna.
Sjá einnig: Atvinnumálaráðherrann Acosta segir af sér í tengslum við Epsteinmálið
Án samkomulagsins stóð Epstein frammi fyrir áratugalangri fangelsisvist í alríkisfangelsi. Þá fékk hann að fara út úr fangelsinu á daginn, til að vinna á skrifstofu sinni. Eftir afplánunina gekk Epstein svo laus þar til hann var handtekinn í júlí 2019. Seinna það sama ár svipti hann sig lífi í fangelsi.
Í lok árs 2020 gáfu forsvarsmenn dómsmálaráðuneytisins út skýrslu þar sem fram kom að Acosta og aðrir sem komu að samkomulaginu við Epstein frá 2008 hefðu ekki brotið lög en þeir hefðu sýnt „lélega dómgreind“.
Í drögunum segir meðal annars að Epstein og tveir samverkamenn hans hafi verið sakaðir um að flytja stúlkur, yngri en átján ára gamlar, til heimilis hans í Flórída þar sem hann hafi brotið á að minnsta kosti sumum þeirra.
Tekið er fram í drögunum að mikil hætta sé á því að Epstein gæti flúið undan ákærum og að hann hafi á þessum tíma áfram ógnað ungum konum og stúlkum.
Sjá einnig: Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök
Epstein var sagður hafa fengið til sín fjórtán til 23 ára gamlar stúlkur og konur til að nudda sig eða til að hafa við sig mök. Í einhverjum tilfellum voru þær fáklæddar eða naktar á meðan þær nudduðu hann og braut hann einnig á þeim eða fékk þær til að hafa við sig mök.
Sumar þeirra hitti hann einu sinni en aðrar margsinnis, samkvæmt drögunum. Hann mun einnig stundum hafa hitt tvær á sama tíma.
Þá fengu stúlkurnar og konurnar fundarlaun fyrir að færa honum aðrar konur og stúlkur. Ellefu þeirra eru sagðar hafa verið í sama skólanum.
Í drögunum segir einnig að í júlí 2004 hafi Epstein hótað stúlku sem var þá sextán ára gömul. Hann mun þá hafa sagt henni að ef hún segði frá því sem gerðist heima hjá sér myndu „slæmir hlutir“ koma fyrir hana.
Fréttakona MSNOW birti í gær bréf sem Ann Marie Villafana, saksóknarinn sem skrifaði drögin að ákærunum, sendi til yfirmanna sinna, þeirra Joff Sloman og Alexander Acosta, í janúar 2008.
Þar segir Villafana frá því að hún hafi rætt við fórnarlömb Epsteins. Ein þeirra sagðist fá martraðir um Epstein og önnur sagðist miður sín yfir fregnum af þá væntanlegu samkomulagi Epsteins við Acosta.
„Þessar stúlkur eiga svo miklu meira skilið en þær hafa fengið hingað til og ég hata að finnast ég ekkert geta gert til að hjálpa þeim.“
“I wish you could have been there to see how much this has affected them.”—former Florida federal prosecutor Ann Marie Villafana, who led the initial Epstein investigation, to her bosses Jeff Sloman and then-U.S. Attorney Alex Acosta, in Jan. 2008. pic.twitter.com/4q3cq2fG9Q— Lisa Rubin (@lawofruby) February 1, 2026
“I wish you could have been there to see how much this has affected them.”—former Florida federal prosecutor Ann Marie Villafana, who led the initial Epstein investigation, to her bosses Jeff Sloman and then-U.S. Attorney Alex Acosta, in Jan. 2008. pic.twitter.com/4q3cq2fG9Q
Kári Stefánsson, fyrrverandi forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, segir þá fugla versta sem skíta í eigin hreiður. Hann er afar ósáttur við að því sé slegið upp að nafn hans hafi verið að finna í Epstein-skjölunum.
Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda.
Joanna Rubinstein, yfirmaður flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð, sagði af sér eftir að í ljós kom að hún hefði heimsótt einkaeyju Jeffreys Epstein, bandaríska kynferðisbrotamannsins. Hún segist hafa vitað af brotum Epstein en ekki umfangi þeirra.
„Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ spyr fréttastjóri hjá Aftenposten í samnefndri grein sem birtist í dag. Birting tölvupóstasamskipta hennar og barnaníðingsins Jeffrey Epstein á dögunum bætir gráu ofan á svart hvað stöðu hennar innan konungsfjölskyldunnar varðar.