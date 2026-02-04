Innlent

Nafn­laus á­bending upp­haf skoðunar á starfs­mönnum Bifrastar

Kjartan Kjartansson skrifar
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst. Vísir/Sara

Rektor Háskólans á Bifröst segist hafa fengið ábendingu um möguleg brot starfsmanna á höfundarrétti frá aðila sem nýtur nafnleyndar. Stjórn skólans ætlar að skipa óháðan utanaðkomandi aðila til þess að leiða sáttaferli innan skólans.

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor á Bifröst, greinir frá þessu í tölvupósti sem hún sendi starfsmönnum og kennurum skólans í dag. Það kemur í kjölfar þess að Félag akademískra starfsmanna skólans lýsti yfir vantrausti á rektorinn og aðra stjórnendur vegna framgöngu þeirra gegn þremur starfsmönnum í tengslum við ábendingu til siðanefndar innan skólans.

„Hér er um að ræða fyrsta mál sinnar tegundar, þar sem rektor fær ábendingu frá aðila sem nýtur nafnleyndar og viðkomandi felur rektor að taka málið áfram,“ skrifar Margrét í póstinum en hún hefur ekki veitt fjölmiðum viðtöl um deilurnar innan skólans til þessa.

Hún hafi í kjölfarið fundað með deildarforseta viðskiptadeildar og rannsóknarstjóra og falið þeim að kanna hvort ábendingin væri tilhæfulaus. Stjórnendunir hafi unnið sína vinnu að hennar beiðni og af heilindum.

„Fyrir það hafa þau legið undir ámæli opinberlega. Þau hafa virt þagnarskyldu sína og hafa því ekki haft tök á að verja faglegan heiður sinn. Ég hef tekið mjög nærri mér gagnrýnina í þeirra garð fyrir það að sinna starfi sínu,“ segir í bréfi rektorsins.

Starfsmannafélagið hefur sakað stjórnendurna um að hafa byggt ályktanir sínar um hvort að þrír starfsmenn skólans hafi réttilega verið skráðir meðhöfundar að greinum á úttekt gervigreindarforrits.

Kemur ekki sjálf nærri sáttaferlinu

Stjórn Bifrastar er sögð hafa lýst fullum stuðningi við Margréti í tölvupóstinum. Hún hafi jafnframt ákveðið að skipa óháðan utanaðkomandi aðila til að leiða sáttaferli innan skólans og endurheimta traust meðal starfsmanna.

Margrét segist ekki ætla að koma sjálf nálægt því ferli þrátt fyrir að í yfirlýsingu stjórnar hafi sagt að óháði aðilinn ætti að leiða það „ásamt rektor“.

„Það mátti skilja sem svo að rektor, sem er aðili máls, verði í forsvari fyrir þá vinnu. Slíkt er ekki heppilegt og þess í stað vil ég taka þátt með sama hætti og annað starfsfólk. Ég hef því tilkynnt stjórn að ég óski eftir því að sú vinna sem tengist sáttaferlinu verði ekki á mínu forræði, heldur stjórnar.“

Utanaðkomandi aðilinn á að funda með öllum starfsmönnum í fámennum hópum.

„Um ræðir fagfólk sem brátt verður kynnt til leiks. Þau verða kölluð að borðinu til að skapa vettvang fyrir heiðarlegt og opið samtal. Ráðning þessara sáttamiðlara verður á forræði stjórnar og í framhaldi af því verður haldinn starfsmannafundur.“

Fréttin verður uppfærð.

Háskólar Skóla- og menntamál

Tengdar fréttir

Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf

Stjórn Félags akademískra starfsmanna Bifrastar (FAB) segir að stjórnendur bifrastar, þar með talið rektor, byggi á því fyrir stjórn skólans að ekki hafi verið staðið rétt að málunum á fundi félagsins á miðvikudag þegar vantrausti var lýst yfir á yfirstjórn skólans. FAB segir ekkert til í þeim málflutningi.

Mikilvægt að vanda sig og beita varúð

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra segir mikilvægt að fara varlega með gervigreind í starfsemi háskóla í kjölfar frétta um að yfirstjórn Bifrastar hafi notað gervigreind til að meta höfundarstöðu þriggja starfsmanna skólans.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið