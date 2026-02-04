Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. febrúar 2026 12:02 Leikmenn Arsenal og Chelsea berjast hér um stöðu í hornspyrnu. Getty/Justin Setterfield Hvað er hægt að gera til að trufla hin stórhættulegu föstu leikatriði Arsenal? Fáir hafa fundið svarið enda hefur Arsenal raðað inn mörkum eftir hornspyrnur síðustu ár. Chelsea var tilbúið að prófa eitthvað í undanúrslitaleik Arsenal og Chelsea í enska deildabikarnum í gær. Knattspyrnustjórinn Liam Rosenior og lærisveinar hans í Chelsea reyndu nýstárlega leið til að stöðva þá í seinni undanúrslitaleik sínum í Carabao-bikarnum á þriðjudagskvöld, aðeins nokkrum dögum eftir að Shay Given, fyrrverandi markvörður Manchester City og Newcastle, hafði stungið upp á svipuðu í þættinum Match of the Day. Þótt það hafi ekki dugað til að koma í veg fyrir 1-0 sigur Arsenal – og 4-2 samanlagðan sigur – og tryggja þeim sæti í úrslitaleik deildabikarsins – gæti það að minnsta kosti hafa gefið keppinautunum eitthvað til að hugsa um. Breska ríkisútvarpið fjallaði um frumlega varnaraðferð Chelsea. Þrír leikmenn hlaupa af stað í sókn Rétt áður en Arsenal ætlaði að taka tvær hornspyrnur sínar sendi Chelsea þrjá leikmenn á sprett frá vörn til sóknar – sem neyddi heimamenn til að bregðast skjótt við og senda leikmenn til baka sjálfir. BBCSPORT Chelsea adopt Match of the Day tactic to stop Arsenal set-piece threat Despite losing their Carabao Cup semi-final, Chelsea attempted a new way of stopping Arsenal set-pieces - just days after a similar suggestion on Match of the Day. https://t.co/6wRca71Uuw— Chelsea FC RSS Feeds (@CFCrss) February 3, 2026 Mónakó og Crystal Palace hafa einnig skilið leikmenn eftir frammi gegn föstum leikatriðum Arsenal áður – en ekkert lið hefur reynt svo seint að þvinga menn Mikel Arteta aftur í átt að eigin vallarhelmingi. Kannski höfðu þeir verið að hlusta á Given í Match of the Day á laugardagskvöld. Eftir að hafa horft á Arsenal skora úr tveimur föstum leikatriðum í 4-0 bursti sínum á Leeds, sagði Shay Given: „Ég vildi að einhver myndi prófa eitthvað öðruvísi.“ Prófa eitthvað öðruvísi „Með fullri virðingu fyrir Arsenal, en ég sé sömu uppstillingu í hverri viku – leikmenn Arsenal þjappa sér saman aftast og valda usla. Hver uppstilling er eins,“ sagði Given. „Einhver getur prófað eitthvað öðruvísi til að stöðva þessa frábæru sóknaraðferð. Hvað geta lið gert öðruvísi til að skapa meira pláss? Ef þau skilja þrjá eftir frammi verður Arsenal að skilja að minnsta kosti þrjá, kannski fjóra leikmenn eftir,“ sagði Given. Allur þessi fjöldi olli svo miklum ruglingi „Þá, í varnarboxinu, skilur það eftir mun meira pláss fyrir varnarmennina og markvörðinn. Já, það skilur líka eftir meira pláss fyrir sóknarmennina, en allur þessi fjöldi olli svo miklum ruglingi,“ sagði Given. Frá byrjun síðasta tímabils hafa menn Arteta skorað 53 mörk úr föstum leikatriðum í öllum keppnum – 13 fleiri en nokkurt annað lið í ensku úrvalsdeildinni. Og leikaðferð Chelsea – þótt hún hafi ekki dugað til að tryggja þeim sæti í úrslitaleik deildabikarsins – kom að minnsta kosti í veg fyrir að Arsenal skoraði úr föstu leikatriði. Hefur tíu metra til að ráðast á boltann Jamie Redknapp, fyrrverandi miðjumaður Liverpool, var þó ekki jafn hrifinn. Hann sagði við Sky Sports: „Mér líkar áætlunin en vandamálið mitt er að Enzo Fernandez var skilinn eftir til að dekka Gabriel og hann hefur tíu metra til að ráðast á boltann,“ sagði Redknapp. „Chelsea er að reyna að koma í veg fyrir of mikla þvögu á svæðinu, sem Arsenal reynir að valda usla með. Þeir hafa augljóslega áætlun en ef Arsenal fær réttu sendinguna, á Enzo Fernandez engan möguleika,“ sagði Redknapp. Enski boltinn Chelsea FC Arsenal FC Mest lesið Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? 