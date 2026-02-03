Innlent

Stefna á flotgufu að nor­rænni fyrir­mynd

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svona sjá borgaryfirvöld fyrir sér flotgufurnar.
Svona sjá borgaryfirvöld fyrir sér flotgufurnar. Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg lítur til norrænna höfuðborga og stefnir á að byggja fljótandi gufuböð í Bryggjuhverfinu. Gufurnar bætast við flóru fargufa sem hafa notið sívaxandi vinsælda hérlendis.

Undirbúningur starfseminnar er í fullum gangi samkvæmt tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að flotgufurnar séu eitt af þeim verkefnum sem komu út úr skýrslu um haftengda upplifun og útivist.

Litið er til Kaupmannahafnar og Ósló þar sem flotgufur við hafnir borganna hafa notið mikilla vinsælda. Hér á landi hafa fargufur notið mikilla vinsælda og skella heilu hóparnir sér sí oftar í gusu en þá er farið í gufu og sjóbað á víxl.

Hér má sjá flotgufu í Ósló í Noregi.Getty

Tekið er fram að borgin á í virku samráði við íbúasamtök í Bryggjuhverfi um verkefnið.

Fyrst þarf að útbúa aðstöðu fyrir flotgufurnar og felur hún í sér landgang frá byggjukanti niður að stórri flotbryggju. Flotprömmum verður komið við stóru flotbryggjuna en það verður hlutverk rekstraraðila sem tekur við starfseminni að koma gufunum sjálfur ofan á flotprammana. 

Hægt verður að skella sér í sjóinn umhverfis flotbryggjuna en svæðið afmarkað með baujum.

Heilsa Reykjavík Borgarstjórn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið