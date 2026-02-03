Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. febrúar 2026 23:11 Svona sjá borgaryfirvöld fyrir sér flotgufurnar. Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg lítur til norrænna höfuðborga og stefnir á að byggja fljótandi gufuböð í Bryggjuhverfinu. Gufurnar bætast við flóru fargufa sem hafa notið sívaxandi vinsælda hérlendis. Undirbúningur starfseminnar er í fullum gangi samkvæmt tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að flotgufurnar séu eitt af þeim verkefnum sem komu út úr skýrslu um haftengda upplifun og útivist. Litið er til Kaupmannahafnar og Ósló þar sem flotgufur við hafnir borganna hafa notið mikilla vinsælda. Hér á landi hafa fargufur notið mikilla vinsælda og skella heilu hóparnir sér sí oftar í gusu en þá er farið í gufu og sjóbað á víxl. Hér má sjá flotgufu í Ósló í Noregi.Getty Tekið er fram að borgin á í virku samráði við íbúasamtök í Bryggjuhverfi um verkefnið. Fyrst þarf að útbúa aðstöðu fyrir flotgufurnar og felur hún í sér landgang frá byggjukanti niður að stórri flotbryggju. Flotprömmum verður komið við stóru flotbryggjuna en það verður hlutverk rekstraraðila sem tekur við starfseminni að koma gufunum sjálfur ofan á flotprammana. Hægt verður að skella sér í sjóinn umhverfis flotbryggjuna en svæðið afmarkað með baujum. Heilsa Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Fleiri fréttir Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Borgarstjórn vill að börn fái frítt í Strætó Unglingaofbeldi eykst: „Slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi“ Grafið í háspennustreng í Urriðaholti Skæð fuglaflensa í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Andlát í Eyjum til rannsóknar og listería á Vitatorgi Ekki staðfest að veikindi fimm tengist listeríu í salati Árekstur í Urriðaholti Miðflokkurinn býður fram í Vestmannaeyjum Kona kastaði flösku í höfuð manns Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Sjá meira