Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig

Barcelona er komið í undanúrslit spænska bikarsins í fótbolta en það stóð þó nokkuð tæpt, þegar liðið vann Albacete á útivelli í kvöld, 2-1.
Heimamenn reyndu hvað þeir gátu að stöðva Lamine Yamal og félaga, eins og myndin hér að ofan sýnir, en það kom ekki í veg fyrir að Yamal gerði eina mark fyrri hálfleiks, á 39. mínútu, með frábæru skoti í fjærhornið.
Ronald Araújo jók svo muninn í 2-0 snemma í seinni hálfleik en heimamenn gáfust ekki upp.
Mark var dæmt af Albacete á 84. mínútu, vegna rangstöðu, en liðið minnkaði muninn skömmu síðar þegar Javi Moreno skoraði með skalla. Fran Gámez fékk svo dauðafæri til að jafna metin í uppbótartíma en Gerard Martín bjargaði með skalla á marklínu.
Börsungar eru því fyrstir inn í undanúrslitin en áfram verður spilað í 8-liða úrslitunum á morgun og á fimmtudag. Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad eru enn með í keppninni og mæta Alavés á útivelli annað kvöld. Velancia mætir þá Athletic Bilbao og á fimmtudaginn er svo leikur Real Betis og Atlético Madrid.