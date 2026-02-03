Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. febrúar 2026 22:58 Anya Taylor-Joy og Malcom McRae. EPA Vopnaður ræningi sem reyndu að komast inn í svefnherbergi bandarísku leikkonunnar Anya Taylor-Joy og eiginmanns hennar Malcom McRae hefur verið úrskurðaður í fangelsi. Atvikið átti sér stað 12. febrúar 2023 þegar hjónin dvöldu í glæsihýsi í Lundúnum í Bretlandi. Þau heyrðu gler brotna þegar Kirk Holdrick og félagi hans brutu rúðu til að komast inn í húsið. McRae mætti þjófunum tveimur en hjónin fóru síðan bæði inn í svefnherbergi og lokuðu dyrunum kyrfilega. Þjófarnir tveir reyndu að brjóta upp dyrnar með kúbeini. McRae náði hins vegar að sannfæra þá um að lampi sem hann hélt á væri í raun byssa. Þjófarnir flúðu vettvang tómhentir samkvæmt umfjöllun BBC. Málið var tekið fyrir í Bretlandi og hefur Holdrick, sem er 43 ára, verið úrskurðaður í fangelsi. Þar sem þjófarnir tóku ekkert með sér færðu saksóknararnir rök fyrir því að þeir hefðu brotist inn til að nálgast Taylor-Joy og McRae. Holdrick var handtekinn í apríl 2023 í Liverpool. Erfðaefni hans fannst á vettvangi en sagðist hann hafa verið gestur í teiti sem haldið hafði verið í húsinu. Hann játaði síðar sök í málinu. Anya Taylor-Joy er helst þekkt fyrir leik sinn í þáttaröðinni The Queens Gambit og hlutverk sitt í Dune-kvikmyndunum. Hjónin hittust fyrst árið 2021 og giftu sig í leyni í apríl 2022. Þau héldu annað brúðkaup í Feneyjum árið 2023. Hótaði ofbeldi Níu dögum eftir að Holdrick braust inn til hjónanna tók hann þátt í öðru ráni. Holdrick og Ashley Fulton, félagi hans, þóttust vera lögreglumenn og brutust inn á heimili Mark Aitchison, auðugs kaupsýslumanns. Kerry, eiginkona Marks, var ein heima og sagðist óttast að hún yrði myrt ef hún myndi ekki opna peningaskáp á heimili þeirra. Emily, dóttir hjónanna, kom síðan heim og voru mæðgurnar bundnar niður og þeim hótað ofbeldi. Holdrick og Fulton komust á brott með þýfi að andvirði rúmra 33 milljóna íslenskra króna. Þeir skildu hins vegar eftir erfðaefni á vettvangi og var Holdrick dæmdur í tólf ára fangelsi. Hollywood Erlend sakamál Bretland England Mest lesið Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Innlent Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Innlent Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Innlent Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Innlent Fleiri fréttir Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Segir að Repúblikanar eigi að „þjóðnýta“ næstu kosningar Chomsky sagði Epstein að hann dreymdi um Karíbahafseyju Tunglskotinu frestað til mars vegna leka Húsleit hjá X í Frakklandi vegna barnaníðsmynda Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Bill og Hillary Clinton samþykkja að svara spurningum um Epstein Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Rússar gera árásir á orkuinnviði í Úkraínu Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Musk segir spænsk stjórnvöld hyggja á „þjóðarmorð“ Herða lög um brottvísanir: „Yfir á rauðu í von um að ljósið verði grænt“ Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Sjá meira