Fangelsaður fyrir inn­brot á dvalar­stað Taylor-Joy

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Anya Taylor-Joy og Malcom McRae.
Anya Taylor-Joy og Malcom McRae. EPA

Vopnaður ræningi sem reyndu að komast inn í svefnherbergi bandarísku leikkonunnar Anya Taylor-Joy og eiginmanns hennar Malcom McRae hefur verið úrskurðaður í fangelsi.

Atvikið átti sér stað 12. febrúar 2023 þegar hjónin dvöldu í glæsihýsi í Lundúnum í Bretlandi. Þau heyrðu gler brotna þegar Kirk Holdrick og félagi hans brutu rúðu til að komast inn í húsið. 

McRae mætti þjófunum tveimur en hjónin fóru síðan bæði inn í svefnherbergi og lokuðu dyrunum kyrfilega. Þjófarnir tveir reyndu að brjóta upp dyrnar með kúbeini. McRae náði hins vegar að sannfæra þá um að lampi sem hann hélt á væri í raun byssa. Þjófarnir flúðu vettvang tómhentir samkvæmt umfjöllun BBC

Málið var tekið fyrir í Bretlandi og hefur Holdrick, sem er 43 ára, verið úrskurðaður í fangelsi. Þar sem þjófarnir tóku ekkert með sér færðu saksóknararnir rök fyrir því að þeir hefðu brotist inn til að nálgast Taylor-Joy og McRae. 

Holdrick var handtekinn í apríl 2023 í Liverpool. Erfðaefni hans fannst á vettvangi en sagðist hann hafa verið gestur í teiti sem haldið hafði verið í húsinu. Hann játaði síðar sök í málinu. 

Anya Taylor-Joy er helst þekkt fyrir leik sinn í þáttaröðinni The Queens Gambit og hlutverk sitt í Dune-kvikmyndunum. Hjónin hittust fyrst árið 2021 og giftu sig í leyni í apríl 2022. Þau héldu annað brúðkaup í Feneyjum árið 2023.  

Hótaði ofbeldi

Níu dögum eftir að Holdrick braust inn til hjónanna tók hann þátt í öðru ráni. Holdrick og Ashley Fulton, félagi hans, þóttust vera lögreglumenn og brutust inn á heimili Mark Aitchison, auðugs kaupsýslumanns. Kerry, eiginkona Marks, var ein heima og sagðist óttast að hún yrði myrt ef hún myndi ekki opna peningaskáp á heimili þeirra.

Emily, dóttir hjónanna, kom síðan heim og voru mæðgurnar bundnar niður og þeim hótað ofbeldi. Holdrick og Fulton komust á brott með þýfi að andvirði rúmra 33 milljóna íslenskra króna. Þeir skildu hins vegar eftir erfðaefni á vettvangi og var Holdrick dæmdur í tólf ára fangelsi.

