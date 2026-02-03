Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tómas Arnar Þorláksson skrifar 3. febrúar 2026 23:01 Kristín Amalía, hagfræðingur hjá HMS. vísir/bjarni Mikilvægt er að aðlaga húsnæðisuppbyggingu næstu ára að öldrun þjóðarinnar sem mun skila fleiri einstæðingum á húsnæðismarkað að mati hagfræðings HMS. Framkvæmdastjóri Arnarhvols segir skipulagsmál geta valdið því að uppbygging taki allt í allt 50 ár. Samtök iðnaðarins og VR stóðu fyrir sameiginlegum fundi um úrbætur í húsnæðismálum í dag þar sem ýmsir aðilar kölluðu eftir samstöðu um úrbætur enda sé um eitt stærsta úrlausnarefni samfélagsins að ræða og mikilvægt að mynda langtímasýn. Kristín Amalía Líndal, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, var ein þeirra sem héldu erindi á fundinum. Hún segir kólnun á fasteignamarkaði. „Þeir hafa flestir verið þeirrar skoðunar að virkni sé frekar lítil miðað við árstíma. Þeir telja að markaðinum megi lýsa sem kaupendamarkaði. Við myndum segja að þetta væri svona hægfara kólnun og við erum búin að sjá íbúðarverð lækka að raunvirði núna undanfarna mánuði.“ Svo virðist sem að fasteignamarkaður sé að ná jafnvægi eftir mikla óvissu undir lok síðasta árs „Áhrif af vaxtadómnum, þessum fyrsta sem hafði áhrif á fasteignamarkaðinn. Áhrifin af honum eru tímabundin og eru að mestu komin fram, hvað varðar umsvif og fjölda kaupsamninga.“ Hún segir ljóst að aðlaga þurfi húsnæðisuppbyggingu næstu ára að öldrun þjóðarinnar. „Eldri þjóð þarf öðruvísi húsnæði en yngri þjóð, eins og hagstofan er að spá núna. Lægri fæðingartíðni leiðir af sér minni fjölskyldustærðir og það má gera ráð fyrir fleiri einmenningsheimilum í framtíðinni. Það má alveg velta því fyrir sér hvort það þurfi þá að leggja áherslu á uppbyggingu minni íbúða til að mæta þeirri þörf.“ Karl Þráinsson, framkvæmdarstjóri Framkvæmdafélagsins Arnarhvol.vísir/bjarni. Karl Þráinsson, framkvæmdastjóri Arnarhvols, fræddi viðstadda um hvað tefji framkvæmdir. Hann nefndi sem dæmi uppbyggingu Blikastaðalands. „Land sem ég tengdist í minni fyrri vinnu í kringum aldamót 1995 og það er sem betur fer að klárast í skipulagi núna. Þar hefur málið svolítðið snúist um deilur á milli þeirra sem halda á landinu og sveitarfélaga landsins. 30 árum eftir að menn keyptu landið er loksins komið skipulag og þá mun örugglega taka tuttugu ár rúmlega að byggja það.“ Mest lesið Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Fleiri fréttir Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Borgarstjórn vill að börn fái frítt í Strætó Unglingaofbeldi eykst: „Slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi“ Grafið í háspennustreng í Urriðaholti Skæð fuglaflensa í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Andlát í Eyjum til rannsóknar og listería á Vitatorgi Ekki staðfest að veikindi fimm tengist listeríu í salati Árekstur í Urriðaholti Miðflokkurinn býður fram í Vestmannaeyjum Kona kastaði flösku í höfuð manns Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Sjá meira