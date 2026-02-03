Héraðsdómur Suðurlands hefur hafnað kröfu Lögreglunnar á Suðurlandi um gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum í tengslum við rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri. Lögreglan á Suðurlandi ætlar að kæra niðurstöðuna til Landsréttar.
Samkvæmt heimildum Vísis lést konan á miðvikudag í síðustu viku eftir að hafa þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu um nokkurt skeið. Rannsókn lögreglu hófstá laugardag en á sunnudag óskaði Ríkissaksóknari eftir því við Lögregluna á Suðurlandi að hún tæki yfir rannsóknina af kollegum sínum í Vestmannaeyjum vegna tengsla laganna varðar í Eyjum við hina látnu.
Fjölskyldu konunnar sem lést grunaði ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknænum hætti fyrr en Lögreglan á Suðurlandi hafði samband við hana um helgina. Hún var að undirbúa útför konunnar þegar lögregla tilkynnti henni um að rannsókn væri hafin á andlátinu. Útförin átti að fara fram síðar í vikunni en nú hafa jarðneskar leifar konunnar verið fluttar upp á land til krufningar.
Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurlandi, segir að verið sé að fara yfir niðurstöðu héraðsdóms við gæsluvarðhaldskröfunni en hún verði kærð til Landsréttar.
Fréttin er í vinnslu.