Borgarstjórn vill að börn fái frítt í Strætó Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 3. febrúar 2026 15:07 Nái vilji meirhluta borgarstjórnar fram að ganga þá fá börn á grunnskólaaldri frítt í Strætó í Reykjavík í vor. Vísir/Vilhelm Frá og með 1. maí næstkomandi munu börn á grunnskólaaldri í Reykjavík ekki þurfa að greiða fargjald í Strætó, nái áform borgarstjórnar fram að ganga. Tillaga meirihlutans í Reykjavík þess efnis var samþykkt á borgarstjórnarfundi í dag. Markmiðið er að með þessu verði aðgengi barna og ungmenna að almenningssamgöngum bætt og þannig hægt að draga úr foreldraskutli í skóla-, íþróttir- og frístund og um leið draga úr umferðarþunga. Þá er lagt upp með að með þessu verði hægt að jafna tækifæri barna, draga úr aðstöðumun og styðja við sjálfstæði þeirra í daglegum ferðum um borgina að því er segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg um málið. „Borgarstjórn fól borgarstjóra að vinna áfram að málinu í samstarfi við fjármála- og áhættustýringarsvið, skóla- og frístundasvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið og Strætó. Í því felst að kostnaðarmeta tillöguna, móta nánari útfærslu og undirbúa framkvæmd hennar. Tillaga að endanlegri útfærslu verður lögð fyrir borgarráð til staðfestingar," segir meðal annars í tilkynningunni. Þá verði stefnt að áframhaldandi samtali við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu um útfærslur þessa, með það að markmiði að hægt verði að afnema gjaldtöku fyrir öll börn á grunnskólaaldri á öllu þjónustusvæði Strætó. Við afgreiðslu málsins í borgarstjórn fyrr í dag hafnaði meirihlutinn málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins um að tillögunni yrði vísað til umsagnar Strætó BS og fjármálasviðs borgarinnar. Breytingartillögu Framsóknarflokksins um málið var einnig hafnað. Tillagan í heild var loks samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna fimm í meirihluta, Framsóknarflokks og Viðreisnar, en borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá við afgreiðslu málsins.